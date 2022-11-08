От теории к практике. Часть 2 - страница 162
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Был такой человек Олег Верходанов. Рассказывая о космологии, он выразился так:
Есть утверждение, будто бы мир подстроен так, чтобы мы существовали. Например, воды на Земле столько, сколько нужно. Уберём воду - нас не будет, добавим больше - мы не сможем проэволюционировать до разумных существ. Как мы думаем. Мы же не знаем, как в реальности произойдёт. У нас ведь только одна выборка. А одна выборка даёт Байес, сдвиг в распределении. Если вы работаете с реальными данными, с реальным случайным процессом, то вы увидите, что неправильная оценка приведёт к совершенно другим выводам. А она будет связана всего лишь с тем, что вы неправильно оценили начальные параметры по конечности выборки из совокупности, которая бесконечна.
Это интересное наблюдение хорошо характеризует и нашу область. Давайте подумаем об этом.
На обычном рынке в большинстве случаев создается простая и понятная добавочная стоимость через решение вопросов логистики (доставки) от производителя к конечному покупателю или абузится элементарная сезонность времен года. Купил оптом, привез в магазин, выложил на витрину, прилепил свои 10% и продал. Купил летом, заморозил и продал на дефиците добычи зимой. Где это все на форексе? А нету. Чистая спекуляция, это же вообще другая история, нет здесь таких простых схем. Задача логистики отсутствует, т.к. поставки моментальные, выраженной сезонности тоже нет.
Не всё есть спекулятивное. Покупается и продаётся в больших объёмах например нефть, газ, лес, руда, техника, самолеты, товары народного потребления и прочая фигня. Всё это передвигается между странами, а денежки в разных странах разные. Их где то надо поменять. Есть банки на это дело. Они меняют их в нужном количестве "по проводам".
Есть конечно же и спекулятивный капитал, но он не столь значительный. Кстати он и поддерживает ликвидность на рынке форекс.
поделись, улыбкою своей,
и она к тебе не раз ещё вернётся ..
Слишком много планов действий в нештатных ситуациях понадобится.
Пусть называют как угодно и оперируют букварными шпаргалками, все это не поможет. То о чем пишу конкретно я, ни в одной книжке не прочитать.
полностью, на 100% согласен...ни в одной книжке нет такого чтобы ничего вообще :-)
Ренат, положа руку на сердце - ну не пишешь ты ни о чём.
полностью, на 100% согласен...ни в одной книжке нет такого чтобы ничего вообще :-)
Ренат, положа руку на сердце - ну не пишешь ты ни о чём.
от практиков - теоретикам, типа подарок :-)
это не только иллюстрация к замечательной книжке одного французского лётчика,
но и в точности гистограмма суточной волатильности EURUSD. На других парах примерно так-же
если в вашей стратегии TP,SL фиксированы и постоянны, то и гистограмма выходов (они внутри суток разложатся именно так)
а гистограмма по входам будет функцией (свёрткой? отображением?) этого замечательного слоника
таким вот образом рынок извлекает ваши деньги (толкает к сделкам) когда они ему нужны.
это не только иллюстрация к замечательной книжке одного французского лётчика