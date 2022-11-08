От теории к практике. Часть 2 - страница 4
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Почему то многие в экстраполяцию кидаются. Я считаю, глупо предсказывать хаотичный движ (нестанционарный процесс)
Любая сделка подразумевает предсказание: она же не на фонарь открывается, а в расчете на прибыль, значит предполагается, что мы с некоторой вероятностью знаем будущее. Рисуете вы какую-то линию в будущее или нет - не важно, все равно имеет место прогноз, просто без линии он в неявном виде.
А вот, почему-то, некто А.Г., очень сильный математик, работающий исключительно с трендами, сейчас идет в уверенном минусе за 3 месяца торговли.
Минусы в нашем деле неизбежны. Главное - какова просадка и какова статистика восстановления эквити после неё. Если бы у вас просадка была менее десяти процентов и рост потом перекрывал бы её в несколько раз, то и слова бы вам не сказал, а просто подписался бы на ваш сигнал)
Поэтому, метода Колдуна, вроде как просто обязана работать на рынке.
Посмотрим на графики AUDCHF за прошедшие 3 недели:
Александр, а можете показать работу индикатора на графике с трендом?
Да, конечно.
Вот сделки на паре EURNZD за последние 3 недели:
Две - в плюс.
Но, первая - просто катастрофа. С таким движением не справилась ни система со скользящим средним, ни система Колдуна...
А приращения цены на верхнем графике и приросты на нижнем совпадают?
Если нет, то почему цена на верхнем графике должна повторять движения (прогнозы) на нижнем?
Нет, не совпадают.
Хороший вопрос.
Идея нижнего индикатора основана на том, что набор сумм приращений в скользящем окне должен образовывать распределение Гаусса. Всем известный "колокол" со стандартным набором персентилей. При выходе суммы приращений в хвост распределения, она обязательно начнет возврат к матожиданию =0. И цена ведет себя аналогично. Но, как видим, это происходит не всегда, к сожалению...
Т.е., ещё один осциллятор. Как и прочие осцилляторы, может находиться в зоне перекупленности/перепроданности достаточно долго. Смотреть не вход в эти зоны, а выход из них?
Любая сделка подразумевает предсказание...
Стандартная ошибка всех новичков - они опираются на "предсказания"...
Представьте себе, что Бизнесмен будет опираться на предсказания... Долго он продержится в бизнесе?
ЛЮБОЙ БИЗНЕС опирается на РАСЧЕТЫ...
Если РАСЧЕТЫ не верные, то минус гарантирован... В бизнесе выживают не ПРЕДСКАЗАТЕЛИ, а умные и расчетливые дельцы...
Нет, не совпадают.
Хороший вопрос.
Тогда ещё один хороший вопрос - почему сумма приращений с момента открытия сделки стремится к нулю, а цена продолжает движения против?
Что такое Сумма Приращений в динамике - это приход нового значения с головы и уход последнего значения с хвоста выборки.
Тренд сдесь - это нехватка размера выборки, система становится слепая. Допустим выборка 20 баров, а цена 100 баров прёт в одном направлении, значит 5 раз индикатор будет сигналить на разворот.
В том-то весь и фокус, что цена движется в определенных каналах, выборка для которых не может быть назначена произвольным образом.
Я абсолютно убежден, что на рынке всего несколько таких каналов - размер скользящих окон которых предопределен и неизменен. Это - торговая сессия, день, неделя, месяц, год. Другие выборки недопустимы.
Однако, задача от этого не становится легче. Понять, в каком именно из каналов сейчас следует работать - непростая задача.
Поэтому, для себя я решил использовать только один - сутки.
А поражения я научился переносить спокойно. Ну, или почти спокойно :)))
Если дневная свеча имеет тело - сумма приращений не 0. Если большинство дневных свечей имеют тело - видимо, окно должно захватывать как минимум несколько свечей. Или идея неработоспособна.
Я абсолютно убежден, что на рынке всего несколько таких каналов - размер скользящих окон которых предопределен и неизменен. Это - торговая сессия, день, неделя, месяц, год. Другие выборки недопустимы.
То есть необходимо каким-то волшебным образом определить в каком канале нужно сейчас работать и перепрыгивать между ними!?
Ха ха, мне как-то давно снился сон, что ты выкладывал картинки граальной системы, выглядело это так:
По типу графика суммы приращений, но значение там перепрыгивало из канала в канал и торговалось по своим границам. ))