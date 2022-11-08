От теории к практике. Часть 2 - страница 4

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spiderman8811:

Почему то многие в экстраполяцию кидаются. Я считаю, глупо предсказывать хаотичный движ (нестанционарный процесс)

Любая сделка подразумевает предсказание: она же не на фонарь открывается, а в расчете на прибыль, значит предполагается, что мы с некоторой вероятностью знаем будущее. Рисуете вы какую-то линию в будущее или нет - не важно, все равно имеет место прогноз, просто без линии он в неявном виде.

 
Alexander_K:

А вот, почему-то, некто А.Г., очень сильный математик, работающий исключительно с трендами, сейчас идет в уверенном минусе за 3 месяца торговли. 

Минусы в нашем деле неизбежны. Главное - какова просадка и какова статистика восстановления эквити после неё. Если бы у вас просадка была менее десяти процентов и рост потом перекрывал бы её в несколько раз, то и слова бы вам не сказал, а просто подписался бы на ваш сигнал)

[Удален]  
Alexander_K:

Поэтому, метода Колдуна, вроде как просто обязана работать на рынке.

Посмотрим на графики AUDCHF за прошедшие 3 недели:

Александр, а можете показать работу индикатора на графике с трендом?

 
Alexander_K:

Да, конечно.

Вот сделки на паре EURNZD за последние 3 недели:

Две - в плюс.

Но, первая - просто катастрофа. С таким движением не справилась ни система со скользящим средним, ни система Колдуна...


А приращения цены на верхнем графике и приросты на нижнем совпадают?

Если нет, то почему цена на верхнем графике должна повторять движения (прогнозы) на нижнем?

[Удален]  
Получается контр трендовая система?
 
Alexander_K:

Нет, не совпадают.

Хороший вопрос.

Идея нижнего индикатора основана на том, что набор сумм приращений в скользящем окне должен образовывать распределение Гаусса. Всем известный "колокол" со стандартным набором персентилей. При выходе суммы приращений в хвост распределения, она обязательно начнет возврат к матожиданию =0. И цена ведет себя аналогично. Но, как видим, это происходит не всегда, к сожалению...

Т.е., ещё один осциллятор. Как и прочие осцилляторы, может находиться в зоне перекупленности/перепроданности достаточно долго. Смотреть не вход в эти зоны, а выход из них?

 
vladavd:

Любая сделка подразумевает предсказание...

Стандартная ошибка всех новичков  -  они опираются на "предсказания"...

Представьте себе, что Бизнесмен будет опираться на предсказания...  Долго он продержится в бизнесе?

ЛЮБОЙ БИЗНЕС опирается на РАСЧЕТЫ... 

Если РАСЧЕТЫ не верные, то минус гарантирован...  В бизнесе выживают не ПРЕДСКАЗАТЕЛИ, а умные и расчетливые дельцы...

 
Alexander_K:

Нет, не совпадают.

Хороший вопрос.


Тогда ещё один хороший вопрос - почему сумма приращений с момента открытия сделки стремится к нулю, а цена продолжает движения против?

Что такое Сумма Приращений в динамике - это приход нового значения с головы и уход последнего значения с хвоста выборки.

Тренд сдесь - это нехватка размера выборки, система становится слепая. Допустим выборка 20 баров, а цена 100 баров прёт в одном направлении, значит 5 раз индикатор будет сигналить на разворот.

 
Alexander_K:

В том-то весь и фокус, что цена движется в определенных каналах, выборка для которых не может быть назначена произвольным образом.

Я абсолютно убежден, что на рынке всего несколько таких каналов - размер скользящих окон которых предопределен и неизменен. Это - торговая сессия, день, неделя, месяц, год. Другие выборки недопустимы.

Однако, задача от этого не становится легче. Понять, в каком именно из каналов сейчас следует работать - непростая задача.

Поэтому, для себя я решил использовать только один - сутки.

А поражения я научился переносить спокойно. Ну, или почти спокойно :)))

Если дневная свеча имеет тело - сумма приращений не 0. Если большинство дневных свечей имеют тело - видимо, окно должно захватывать как минимум несколько свечей. Или идея неработоспособна.

 
Alexander_K:


Я абсолютно убежден, что на рынке всего несколько таких каналов - размер скользящих окон которых предопределен и неизменен. Это - торговая сессия, день, неделя, месяц, год. Другие выборки недопустимы.


То есть необходимо каким-то волшебным образом определить в каком канале нужно сейчас работать и перепрыгивать между ними!?


Ха ха, мне как-то давно снился сон, что ты выкладывал картинки граальной системы, выглядело это так:

По типу графика суммы приращений, но значение там перепрыгивало из канала в канал и торговалось по своим границам. ))

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