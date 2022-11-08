От теории к практике. Часть 2 - страница 179
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Счас разобрался до точки. СКО в некоторых случаях все таки пигодится
я думал у Тебя только цены в чистом виде используются... зачем СКО еще туда приплетать?
Аримы, собственно, годятся для рядов, у которых АКФ значимо отличается от функции Дирака.
Я тут привел ссылку на пример заработка на ARIMA. Модераторы потёрли (
я думал у Тебя только цены в чистом виде используются... зачем СКО еще туда приплетать?
несколько систем
Зачем их столько если у тебя одна из них и так даёт бешеные проценты?
А что всё? Прореживания не годятся? А как же страждущие? Эх...
Скажи мне кудесник, служитель богов,
"отчего хак ГСЧ улучшает торговые показатели?"
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в модели случайный buy/sell + мартингейл
"более равномерный" хоть и не независимый генератор просто тупо лучше работает (в среднем позднее сливает)
почему снижается вероятность "плохих длинных" серий ??
почему снижается вероятность "плохих длинных" серий ??
По сравнению с человеком?
По сравнению с человеком?
по сравнению с обычным равномерным random()