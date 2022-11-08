От теории к практике. Часть 2 - страница 179

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:
Счас разобрался до точки. СКО в некоторых случаях все таки пигодится

я думал у Тебя только цены в чистом виде используются... зачем СКО еще туда приплетать?

 
Доктор:

Аримы, собственно, годятся для рядов, у которых АКФ значимо отличается от функции Дирака.

Я тут привел ссылку на пример заработка на ARIMA. Модераторы потёрли (

ссылку можно в личку?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

я думал у Тебя только цены в чистом виде используются... зачем СКО еще туда приплетать?

несколько систем
 
Renat Akhtyamov:
несколько систем
Зачем их столько если у тебя одна из них и так  даёт бешеные проценты?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Зачем их столько если у тебя одна из них и так  даёт бешеные проценты?
СКО хочу наложить не на инструмент, а на эквити
 
Как-то очень странно звучит.
 



А что всё?  Прореживания не годятся?  А как же страждущие? Эх...

 

Скажи мне кудесник, служитель богов,

"отчего хак ГСЧ улучшает торговые показатели?"

---

в модели случайный buy/sell + мартингейл 

"более равномерный" хоть и не независимый генератор просто тупо лучше работает (в среднем позднее сливает)

почему снижается вероятность "плохих длинных" серий ??

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:
   

почему снижается вероятность "плохих длинных" серий ??

По сравнению с человеком?

 
Aleksei Stepanenko:

По сравнению с человеком?

по сравнению с обычным равномерным random()

1...172173174175176177178179180
Новый комментарий