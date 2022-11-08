От теории к практике. Часть 2 - страница 51
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Тоже хотел заняться анализом движений на на малых ТФ - например минутки, с целью прогноза характеристик бара на большом ТФ - например день. Т.е. попытаться предсказать Hg, Lw, и направление Cls-Opn, допустим дневной свечи по предыдущему движениям на минутных ТФ. И затем как-то уточнять прогноз исходя из анализа дневного графика. Понятно, что большого преимущества не добиться, но за счет портфеля по нескольким парам может получится что-то приемлимое. Но все как-то руки не дошли.
Это очень интересный вопрос - как именно большие движения составлены из маленьких. Немного изучал его на основе того, как большой зигзаг складывается из маленького, но не нашёл чего-либо интересного.
Проблема, что чаще разворачиваются маленькие движения , а большие в тренде отнимают большую часть прибыли маленьких разворотов.
Мои исследования (на основе зигзага) показывают, что если сравнивать с СБ, то маленькие больше склонны продолжаться, а большие - разворачиваться. При учёте спреда различие не очень существенно. Но поскольку маленьких движений достаточно много, то всегда есть возможность попытаться отобрать из них те, что поинтереснее.
Ранее уже писал здесь какие именно движения могут быть интересны для входа в их направлении. Также писал, что речь идёт лишь о попытке подрезания просадки исходной системы Шурика (посредством добавления вспомогательной системы), что может позволить наращивать объём.
Слишком много нужно всего сделать, чтобы попытаться довести идею Шурика до ума.
А в чем состоит его плодотворная дебютная идея? Я например её не вижу)
Плавной нестационарности - работала бы, если бы дисперсия и МО изменялись плавно. Тогда можно было бы играться размерами плавающего окна модели
Нашел все таки я этот гребаный арбитраж
Нашел все таки я этот гребаный арбитраж
Опять нашел??? Да сколько ж можно его находить то - который год пошел.....
А в чем состоит его плодотворная дебютная идея? Я например её не вижу)
Она оказалась весьма плодотворной в смысле предоставления возможности почесать языки на форуме) Это очень важно в плане социализации трейдеров)
При стационарности возвратность есть автоматически и она всегда пересиживаема, посему её всячески ищут посредством спредов и портфелей.
При нестационарности она тоже вполне может иметь место, но может быть в непересиживаемой форме (как у СБ, например)
Опять нашел??? Да сколько ж можно его находить то - который год пошел.....
От теории к практике. Часть2
Каждый о своём поёт. Часть2
При стационарности возвратность есть автоматически