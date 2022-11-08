От теории к практике. Часть 2 - страница 113
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Еще раз убедился, что если пациент паллиативный, то ему уже не помочь.
паллиативный - это как?
Они предпочитают не замечать всё, что не укладывается в узкие рамки их понимания.
к таким заявлениям хорошо бы статистику счёта.
Кто-нибудь здесь вообще понимает, что математическое ожидание - это НЕ арифметическое среднее?)
Спроси у товарища выше. Он всё знает!
Кто-нибудь здесь вообще понимает, что математическое ожидание - это НЕ арифметическое среднее?)
МО это ноль. К чему должна стремится построенная модель.
Но не просто должна стремится, но и адекватно описывать исходные данные.
По этому пост автомата про размер окна выборки не совсем понял, что хотел сказать товарищ.
Вот например
Синий исходный ряд.
Серый построенная модель.
задал некое окно модели, но модель не точно описывает исходные данные
задал другое окно, и модель стала адекватно описывать исходные данные, без потери МО.
что хотел сказать автомат про размер окна, так и не понятно.
Кто-нибудь здесь вообще понимает, что математическое ожидание - это НЕ арифметическое среднее?)
Совершенно верно. У Олега маткад посчитал выборочное среднее. Потому что ничего другого для выборки посчитать не может. Он же (маткад, а не Олег) тупой и не знает, что это синус с МО=0. И лучшая оценка МО для выборки это 0.
Не все закономерности интересны крупным игрокам, поскольку некоторые из них вполне могут быть плохо масштабируемыми по капиталоёмкости и, соответственно, могут быть просто нерентабельными для них. Зато, такие "тощие" закономерности могут быть интересны мелочи вроде нас.
Увы все. Выметается сейчас всё дочиста, ручной скальпинг мёртв, кто быстрее тот и всеми остальными питается. Но это совершенно не значит что нельзя действовать также(подобно) и конкурировать с лучшими. Но подход к исследованиям нужен другой, а не чем здесь многие заморачиваются, толкая часовки евробакса в 100500 разных классификаторов, в надежде на чудо, или подгонка в тестере, это вообще детский лепет.
Данные господа, данные...
Совершенно верно. У Олега маткад посчитал выборочное среднее. Потому что ничего другого для выборки посчитать не может. Он же (маткад, а не Олег) тупой и не знает, что это синус с МО=0. И лучшая оценка МО для выборки это 0.
Выборочное среднее МОЖЕТ быть только ОЦЕНКОЙ МО, но только в случае а) МО существует, б) выборка независима, в) выборка одинаково распределена. Для синусоиды точно нарушен пункт (б), поскольку между элементами в выборке есть жёсткая связь.
В общем, пожалуйста, не надо называть "матожиданием" то, что называется "средним значением функции на отрезке"
Совершенно верно. У Олега маткад посчитал выборочное среднее. Потому что ничего другого для выборки посчитать не может. Он же (маткад, а не Олег) тупой и не знает, что это синус с МО=0. И лучшая оценка МО для выборки это 0.
Наблюдается полное отсутствие понимания...