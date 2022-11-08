От теории к практике. Часть 2 - страница 75
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Возможно, ты прав. Не буду спорить, пока не солью счет.
ну ... как обычно, я надеюсь, что я не прав)
А вообще, у меня тоже счета сливались, но это не означало что я не был прав перед самим собой, я просто понимал, что я не докопался до истины в полной мере, так как все было основано на строгих доказанных на практике фактах и смысла к ним возвращаться, терять время, не было никакого.
А если Ты не знаешь прав Ты или нет в отношении всей системы в целом, добро пожаловать в замкнутый круг ожиданий, надежд, побед разочарований и главное - неопределенности...
Тут уж прямо как бесконечно экспериментирующими людьми на стандартных индикаторах и подбирающих "оптимальные" параметры.
Ладно чего-то я разошелся сегодня на громкие фразы...
Да прибудет с Тобой профит! BD
Более оптимально обычная ветка, но с правом модерации ТС в своей ветке.
..... я могу вам его запрограммировать на питоне
потому что практикуюсь писать на питоне
Повеселило)
а что не так?
Если он кодер и осваивает новый ЯП, то практиковаться на чужих идеях вполне себе приемлемый вариант.
а что не так?
Если он кодер и осваивает новый ЯП, то практиковаться на чужих идеях вполне себе приемлемый вариант.
Самое прикольное, что в этой ветке нет никаких идей. Постоянная ругань и изучение СБ.
Самое прикольное, что в этой ветке нет никаких идей. Постоянная ругань и изучение СБ.
Содержание:
Содержание:
Есть ещё одно известное произведение того же автора - Баллада о чёрством куске владельце грааля
:)))) Классно
Есть ещё одно известное произведение того же автора - Баллада о чёрством куске владельце грааля
Честно говоря, я поддерживаю мнение, которое целиком и полностью внедрено на СЛ - Грааль это 100-150% в год без существенных просадок. К примеру, А.Г. довольствуется порядка 25% в год и имеет богатейшую клиентуру. Другой вопрос, что у него - Имя и Доверие.
А нам, убогим, куды деваться? Искать. Искать и не сдаваться.
Самое прикольное, что в этой ветке нет никаких идей. Постоянная ругань и изучение СБ.