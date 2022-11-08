От теории к практике. Часть 2 - страница 75

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Alexander_K2:

Возможно, ты прав. Не буду спорить, пока не солью счет.

ну ... как обычно, я надеюсь, что я не прав)

А вообще, у меня тоже счета сливались, но это не означало что я не был прав перед самим собой, я просто понимал, что я не докопался до истины в полной мере, так как все было основано на строгих доказанных на практике фактах и смысла к ним возвращаться, терять время, не было никакого.

А если Ты не знаешь прав Ты или нет в отношении всей системы в целом, добро пожаловать в замкнутый круг ожиданий, надежд, побед разочарований и главное - неопределенности...

Тут уж прямо как бесконечно экспериментирующими людьми на стандартных индикаторах и подбирающих "оптимальные" параметры.

Ладно чего-то я разошелся сегодня на громкие фразы...

 

Да прибудет с Тобой профит! BD

 
Доктор:

Более оптимально обычная ветка, но с правом модерации ТС в своей ветке.

Такого здесь нет к сожалению. Есть усовершенствованный чат, в который можно пригласить людей и канал, это показывать приглашенным что либо. Создать рабочую / работоспособную группу в данном жанре деятельности архисложно, и удачный подбор так же случаен, как СБ)))
 
Maxim Dmitrievsky:

..... я могу вам его запрограммировать на питоне

потому что практикуюсь писать на питоне 

Повеселило)
 
Valeriy Yastremskiy:
Повеселило)

а что не так?

Если он кодер и осваивает новый ЯП, то практиковаться на чужих идеях вполне себе приемлемый вариант.

 
PapaYozh:

а что не так?

Если он кодер и осваивает новый ЯП, то практиковаться на чужих идеях вполне себе приемлемый вариант.

Самое прикольное, что в этой ветке нет никаких идей. Постоянная ругань и изучение СБ.

[Удален]  
Alexander_K2:

Самое прикольное, что в этой ветке нет никаких идей. Постоянная ругань и изучение СБ.

Содержание:

  • Кот Васька Шредингера и его друзья. 
  • Настя и матрёшки. Зигзаги пастухов
  • Картофельный Человечек.
  • Андрюшкино Алёшкино (сынка) богатство.
  • Охотник. Волшебник
  • Ищи ветра в поле.
 
Maxim Dmitrievsky:

Содержание:

  • Кот Васька Шредингера и его друзья. 
  • Настя и матрёшки. Зигзаги пастухов
  • Картофельный Человечек.
  • Андрюшкино Алёшкино (сынка) богатство.
  • Охотник. Волшебник
  • Ищи ветра в поле.

Есть ещё одно известное произведение того же автора - Баллада о чёрством куске владельце грааля

 
Maxim Dmitrievsky:

    :)))) Классно

     
    Aleksey Nikolayev:

    Есть ещё одно известное произведение того же автора - Баллада о чёрством куске владельце грааля

    Честно говоря, я поддерживаю мнение, которое целиком и полностью внедрено на СЛ - Грааль это 100-150% в год без существенных просадок. К примеру, А.Г. довольствуется порядка 25% в год и имеет богатейшую клиентуру. Другой вопрос, что у него - Имя и Доверие.

    А нам, убогим, куды деваться? Искать. Искать и не сдаваться.

     
    Alexander_K2:

    Самое прикольное, что в этой ветке нет никаких идей. Постоянная ругань и изучение СБ.

    А почему, не догадываетесь?)
    Потому что вы впариваете страждущим математическую чепуху с надменным видом. С этого только посмеяться и можно.
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