От теории к практике. Часть 2 - страница 99
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2. СБ имеет тенденцию уходить от начальной точки отсчета. И если, в среднем, реализации дают МО = начальной точке отсчета, то конкретная реализация всегда дает возможность заработка.
Тут не совсем понятно что Вы имеете в виду, речь про приращения\ретурны или про агрегаты (цену) и что значит "конкретная реализация". Нам нужно знать что можно предсказать и чтобы это можно было потом проторговать, лучше приведите пример. Понятно что какой то кусок выборки, ретроспективно, может содержать фантомные закономерности, быть трендовым или флетовым, сезонным и тд. Какая нам от этого польза? Мы то знаем что наперёд нельзя предсказать что будет дальше, а это главное. : )
Он имеет в виду, что если МО СБ равно его начальному значению, то можно торговать возврат ряда к этому начальному значению. Ну, типа, если МО ряда равно нулю, а его текущее значение равно 100, то можно делать ставку на то, что в течение неопределенного периода времени значение ряда станет 0. Детские лепет от тех, кто думает, что у них бесконечный депозит и бесконечное время.
Зачем грубить сразу? И причем тут "Алёша", знал я кванта Алексея Бондаренко, который раньше работал в паре московских мини хеджфондиках, потом уехал в США, а там вроде как в тюрьму попал.
А тут если можно поподробнее за что попал в тюрьму? Известно? оч интересная тема.
Он имеет в виду, что если МО СБ равно его начальному значению, то можно торговать возврат ряда к этому начальному значению. Ну, типа, если МО ряда равно нулю, а его текущее значение равно 100, то можно делать ставку на то, что в течение неопределенного периода времени значение ряда станет 0. Детские лепет от тех, кто думает, что у них бесконечный депозит и бесконечное время.
Так оно не равно начальному значению, МО СБ колбасит почти также как и сам ряд. СБ ни трендовый ни реверсный, исходя из истории чистого СБ не возможно торговать в плюс, даже с нулевыми торговыми издержками, эквити будет как СБ. Можно конечно начать юлить, рассматривать пучок временных рядов, каждый из которых сам по себе похож на СБ но они взаимосвязаны, коинтегрированны например, это уже другая тема, тогда это уже не совсем СБ.
А тут если можно поподробнее за что попал в тюрьму? Известно? оч интересная тема.
Не в курсе, года 2-3 назад это было, кто то в каком то разговоре случайно упомянул, за что то его осудили, какой то скам был или что то типа того, а всё потому что нефиг переться к чёрту на кулички, где родился там и пригодился, так целее будешь.
Так оно не равно начальному значению, МО СБ колбасит почти также как и сам ряд. СБ ни трендовый ни реверсный, исходя из истории чистого СБ не возможно торговать в плюс, даже с нулевыми торговыми издержками, эквити будет как СБ. Можно конечно начать юлить, рассматривать пучок временных рядов, каждый из которых сам по себе похож на СБ но они взаимосвязаны, коинтегрированны например, это уже другая тема, тогда это уже не совсем СБ.
МО СБ равно начальному значению.
Это вообще не предмет для дискуссии
А всё потому что нефиг переться к чёрту на кулички, где родился там и пригодился, так целее будешь.
Тут многие бы не согласились)
Но так сказать это не тема для гласного разговора, и скорее всего на форуме она запрещена.
Не в курсе, года 2-3 назад это было, кто то в каком то разговоре случайно упомянул, за что то его осудили, какой то скам был или что то типа того, а всё потому что нефиг переться к чёрту на кулички, где родился там и пригодился, так целее будешь.
Неужто от Алешеньки сынка весточка дошла. Помним, скорбим...
Неужто от Алешеньки сынка весточка дошла. Помним, скорбим...
так он еще и на этом форуме "тусовался"???А почему "скорбим" его не стало?
так он еще и на этом форуме "тусовался"???А почему "скорбим" его не стало?
Вы где-то там увидели надпись - 'повторите за мной такую картинку' ?
Хорошо:
ЗигЗаг с единственным параметром - Шаг = 100 пунктов по пятизнаку.
Символ - EURUSD
за период - в файле смотрим последнюю дату, дальше историю не грузил.
Повторять будите? Или вам просто поговорить?
Пытаюсь втолковать Вам, что указать символ - далеко не все. Вот, взял произвольный отрезок времени, 7 источников из 10 следующих
1. https://stooq.com/
2. https://ru.investing.com/currencies/eur-usd-historical-data
3. Архив MT5 А-ри
4. https://www.fibogroup.eu/analytics/quotesArchive/
5. https://www.forexite.com/free_forex_quotes/
6. Архив MT5 Ад-ал
7. https://tickstory.com/download-tickstory/
8. http://ratedata.gaincapital.com/ (уже нет)
9. Архив MT5 Swissquote
10. xe.com
и курсы закрытия дневок EURUSD за 14 недель 2012 года. У некоторых источников есть сведения за выходные, у большинства нет. Данные просто отличаются. И не только величиной хода, но иногда даже его направлением. Без указания источника данных воспроизводимости результатов не добиться.
Пытаюсь втолковать Вам, что указать символ - далеко не все. Вот, взял произвольный отрезок времени, 7 источников из 10 следующих
1. https://stooq.com/
2. https://ru.investing.com/currencies/eur-usd-historical-data
3. Архив MT5 А-ри
4. https://www.fibogroup.eu/analytics/quotesArchive/
5. https://www.forexite.com/free_forex_quotes/
6. Архив MT5 Ад-ал
7. https://tickstory.com/download-tickstory/
8. http://ratedata.gaincapital.com/ (уже нет)
9. Архив MT5 Swissquote
10. xe.com
и курсы закрытия дневок EURUSD за 14 недель 2012 года. У некоторых источников есть сведения за выходные, у большинства нет. Данные просто отличаются. И не только величиной хода, но иногда даже его направлением. Без указания источника данных воспроизводимости результатов не добиться.
Проверять не буду, поскольку нечего проверять - никаких результатов у Вас нет. Просто говорю на случай, если они появятся - они должны воспроизводиться. Иначе это не результаты.
интересно, а архив данных создан в какой момент?
то есть отрезок исторических данных выцарапан из истории сегодня или в то время?