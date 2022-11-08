От теории к практике. Часть 2 - страница 136

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Igor Makanu:

если не затруднит, то пара вопросов интересует:

какое время удержания позиций у хедж-фондов ?

какая максимально допустимая просадка у хедж-фондов ?

Везде по разному, от секунд до лет. В разных организациях разный выбор стилей торговли и соответственно наполнение портфеля типов торговых инструментов, самих активов и торговых стратегий в общем чем больше фонд, тем покрывается более широкий спектр способов взять с рынка деньги. Кто то больше специализируются на HFT, в среднем в районе 1-5 минут позиция держится, это самое распространённое на что нацелены умы квантов, считается что в течении около 10 минут 95% всей существенной информации поглощается рынком и отражается в цене, то есть на этом масштабе порой что то и в цене возникает регулярное, в большем масштабе цена уже "эффективна" и определяется только косвенными(альтернативными) данными, или не предсказуемыми действиями крупных игроков. А имея достойный поток альтернативных данных, уже всё зависит от того как эти данные меняются, в каком темпе.

Есть фонды старой школы, где вообще не терпят каких то там "квантов", по крайней мере в одном офисе, те в костюмах ходят, играют в гольф и рассуждают не про данные и ML, а про слияния\поглощения\потрошения компаний, запутанную юридическую кухню и что какой политик задумал завтра объявить публике. Такие чуваки и обычные кванты также отличаются как хирург и архитектор, общего почти нет. Там как правило в долгую играют(месяцы, годы) и на инсайде.

Но ещё больше вообще бездельников, купили индекс и захеджировались деривативами, ходят вместе с рынком и повезёт не повезёт, 1-2% капает с капитала, с голоду не мрут, а если рынок как сейчас улетит в космос на инфляции, получат ещё и бонусы)))

Просадка в 10% от начальных инвестиций это очень плохо, 20% это беда, такого по идее не должно случаться, особенно если организация ещё не доказала что вообще способна заработать деньги. Но бывает всякое и 50% и 90%, хотя это уже крах фонда. В среднем доходность хуже индекса у хеджфондов, больше половины вообще проф непригодны, но не мало и стабильно дающих более 10% в течении десятилетия.

 
J.B:


Но ещё больше вообще бездельников, купили индекс и захеджировались деривативами, ходят вместе с рынком и повезёт не повезёт, 1-2% капает с капитала, с голоду не мрут, а если рынок как сейчас улетит в космос на инфляции, получат ещё и бонусы)))

Просадка в 10% от начальных инвестиций это очень плохо, 20% это беда, такого по идее не должно случаться, особенно если организация ещё не доказала что вообще способна заработать деньги. Но бывает всякое и 50% и 90%, хотя это уже крах фонда. В среднем доходность хуже индекса у хеджфондов, больше половины вообще проф непригодны, но не мало и стабильно дающих более 10% в течении десятилетия.

Вторичные инструменты это зло, особенно вторичные на вторичные. Они создают видимость безопасности, хотя это просто иллюзия.)

 
Олег avtomat:


А вот по теоретическим вопросам тебе надо учиться, учиться и ещё раз учиться. 


Как скажешь 'болезный' и 'несчастный' ;)

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:


Как скажешь 'болезный' и 'несчастный' ;)

Знаний у тебя ноль. Зато гонору выше крыши. 

Но обилие гонора никак не компенсирует отсутствие знаний.

Хотя вряд ли ты это понимаешь.

 
Олег avtomat:

Знаний у тебя ноль. Зато гонору выше крыши. 

Но обилие гонора никак не компенсирует отсутствие знаний.

Хотя вряд ли ты это понимаешь.


Наличие моих знаний к твоему психическому здоровью не имеет не какого отношения.

Хотя вряд ли ты это понимаешь.

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:


Наличие моих знаний к твоему психическому здоровью не имеет не какого отношения.

Хотя вряд ли ты это понимаешь.

Ты даже русского языка не знаешь толком, грамотей...

.

В общем, разговаривать мне с тобой не о чем. 

 
Олег avtomat:

Ты даже русского языка не знаешь толком, грамотей...

.

В общем, разговаривать мне с тобой не о чем. 


Хорошо не разговаривай!  Я не обижусь! Даже как-то легче стало.

 
Alexander_K2:

Если подвести промежуточные итоги дебатов:

1. На СБ заработать нельзя.

Когда поступили в отделение, были в гораздо худшем состоянии. Вспомнить страшно:

Как заработать на случайном блуждании.

Я уже вижу первые результаты проведенной терапии.

 
Alexander_K2:

Если подвести промежуточные итоги дебатов:

3. Тиковые котировки отличаются от М1, М5 и т.п. Свойство антиперсистентности ряда при переходе на старшие ТФ теряется при равномерном считывании данных, но сохраняется при экспоненциальном. Здесь идет поголовное непонимание, отказ от самостоятельных исследований и призывы именно ко мне предъявить доказательства. Без комментариев....

Самый тяжелый для излечения симптом.

Если H > 0.5, то существующая тенденция скорее продлится (персистентность). Зарабатывают трендовые системы.

Если H < 0.5, то существующая тенденция скорее сменится (антиперсистентность). Зарабатывают конттрендовые системы.

Если H = 0.5. Случайное блуждание. Зарабатывает только автомат Олега.

Вы предлагаете, проредив тики, превратить персистентый ряд (или СБ) на минутках и выше в антиперсистентый? Такое не под силу даже золотой рыбке.

 
Alexander_K2:

Если подвести промежуточные итоги дебатов:

2. Надо искать отличия рыночного ряда от СБ и на этих отличиях зарабатывать. Ложный посыл к действиям. Никто, в здравом уме, не предпринимает попытки заработать на нестационарности процесса как основном отличии.

Не со всей бредовой симптоматикой удается пока справится. СБ - нестационарный процесс.

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