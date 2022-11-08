От теории к практике. Часть 2 - страница 36

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Evgeniy Chumakov:
В общем как всегда. В ветке ни теории ни практики.  Одни ребусы и кроссворды.

блин

я тебе принцип работы и формулы расчета баланса форекс выложил

вообщето я над этим самостоятельно 10 лет бился, пока получилось

 
Renat Akhtyamov:

граали под раздачу слишком круто

кто допетрит самостоятельно - его счастье

ладно, щас сделаю))))))))я просил тупо выгрузку (экспорт CSV))))

 
spiderman8811:

ладно, щас сделаю))))))))я просил тупо выгрузку (экспорт CSV))))

ок, очень интересно
 
Renat Akhtyamov:

блин

я тебе принцип работы и формулы расчета баланса форекс выложил

вообщето я над этим самостоятельно 10 лет бился, пока получилось


У меня 4 линия плавает выше - ниже нуля, хоть множить на стоимость пункта хоть нет, хоть как.  А у тебя как я понял она всегда выше нуля.


 
Evgeniy Chumakov:


У меня 4 линия плавает выше - ниже нуля, хоть множить на стоимость пункта хоть нет, хоть как.  А у тебя как я понял она всегда выше нуля.


не

точно также

попереключай тайм-фреймы

будет то выше то ниже

интереснее тут то, что в треугольнике не заработать, как не крути.

по крайней мере я не смог добиться, чтобы черная в твоем случае, начала безоткатно рости.

 
Renat Akhtyamov:
ок, очень интересно

Вот поэтому попросил)))))))

Очень не люблю вот такую Х...

Даж с txt скопировать, оно в самом Иксель не отображается и далее обработкой через формулу выводится ЗНАЧ

Может есть иной вариант????

22222

 
Renat Akhtyamov:

не

точно также

попереключай тайм-фреймы

будет то выше то ниже

интереснее тут то, что в треугольнике не заработать, как не крути.

по крайней мере я не смог добиться, чтобы черная в твоем случае, начала безоткатно рости.


т.е. крос выкинуть ?

 
Evgeniy Chumakov:


т.е. крос выкинуть ?

тогда будет то плюс, то минус
 
Renat Akhtyamov:

 я над этим самостоятельно 10 лет бился, пока получилось

Приличный опыт.....у меня меньше на треть

 
spiderman8811:

Вот поэтому попросил)))))))

Очень не люблю вот такую Х...

Даж с txt скопировать, оно в самом Иксель не отображается и далее обработкой через формулу выводится ЗНАЧ

Может есть иной вариант????


ЗНАЧ. потому что Ваш эксель не кушает точки

замените по столбцу на запятую

https://zen.yandex.ru/media/seopulses/kak-otkryt-csv-v-excel-poshagovaia-instrukciia-5edf3b54b3aa4f7a73822cb9

Как открыть CSV в Excel: пошаговая инструкция
Как открыть CSV в Excel: пошаговая инструкция
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Умение открывать CSV файлы в Excel позволит анализировать и использовать документы с любым разделителем при работе с таблицами.
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