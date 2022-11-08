От теории к практике. Часть 2 - страница 36
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В общем как всегда. В ветке ни теории ни практики. Одни ребусы и кроссворды.
блин
я тебе принцип работы и формулы расчета баланса форекс выложил
вообщето я над этим самостоятельно 10 лет бился, пока получилось
граали под раздачу слишком круто
кто допетрит самостоятельно - его счастье
ладно, щас сделаю))))))))я просил тупо выгрузку (экспорт CSV))))
ладно, щас сделаю))))))))я просил тупо выгрузку (экспорт CSV))))
блин
я тебе принцип работы и формулы расчета баланса форекс выложил
вообщето я над этим самостоятельно 10 лет бился, пока получилось
У меня 4 линия плавает выше - ниже нуля, хоть множить на стоимость пункта хоть нет, хоть как. А у тебя как я понял она всегда выше нуля.
У меня 4 линия плавает выше - ниже нуля, хоть множить на стоимость пункта хоть нет, хоть как. А у тебя как я понял она всегда выше нуля.
не
точно также
попереключай тайм-фреймы
будет то выше то ниже
интереснее тут то, что в треугольнике не заработать, как не крути.
по крайней мере я не смог добиться, чтобы черная в твоем случае, начала безоткатно рости.
ок, очень интересно
Вот поэтому попросил)))))))
Очень не люблю вот такую Х...
Даж с txt скопировать, оно в самом Иксель не отображается и далее обработкой через формулу выводится ЗНАЧ
Может есть иной вариант????
не
точно также
попереключай тайм-фреймы
будет то выше то ниже
интереснее тут то, что в треугольнике не заработать, как не крути.
по крайней мере я не смог добиться, чтобы черная в твоем случае, начала безоткатно рости.
т.е. крос выкинуть ?
т.е. крос выкинуть ?
я над этим самостоятельно 10 лет бился, пока получилось
Приличный опыт.....у меня меньше на треть
Вот поэтому попросил)))))))
Очень не люблю вот такую Х...
Даж с txt скопировать, оно в самом Иксель не отображается и далее обработкой через формулу выводится ЗНАЧ
Может есть иной вариант????
ЗНАЧ. потому что Ваш эксель не кушает точки
замените по столбцу на запятую
https://zen.yandex.ru/media/seopulses/kak-otkryt-csv-v-excel-poshagovaia-instrukciia-5edf3b54b3aa4f7a73822cb9