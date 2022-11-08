От теории к практике. Часть 2 - страница 87
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"прореживание ВР" - пустое занятие.
Даже мне пустоголовому понятно, что он прореживает котировки, а не время.
Котировки без времени ноль. Мне ли тебе объяснять, умнейший из наших трейдеров в прошлом?.
Обычно я и многие, сливают не из за волн и разных там SWT-методов и тому подобной теории а из за торговли без стоп лосов. и полное игнорирование управлением капиталом и риском.
абсолютно согласен
только для того чтобы хоть чуть чуть заработать, достаточно даже не определиться со входом, а всего лишь уметь управлять риском
стоп лосс совсем не обязательно должен гасить ордер на повал, это бред
например открыта сделка в покупку, а цена погнала в другую сторону
так нашиша гасить ордер на 100% ???????????
// ----
допустим мы не хотим рисковать более чем на 10%, а наш убыточный ордер уже прибавил к риску 1%
так гасани 1% от его объема и зайди снова тем же 0.5% при восстановлении 0.5%
;)
Очень сильно хочется узреть Грааль...
Ты даже не представляешь - как.
И дело даже не в деньгах - я достаточно зарабатываю - а именно в Мистике и Тайне рынка. Это - как живой организм, и ближе даже не к физике, а к биологии.
Мне нравится исследовать рынок, я тащусь от этого.
В планах - изучение рукописей чернокнижников применительно к рынку.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Эксперимент
ratnasambhava, 2021.04.27 22:58
Интеллект - это способность обрабатывать получаемую информацию и на основе нее выносить суждения и принимать решения.
Мудрость - это способность воспринимать явления без искажений и задержек во времени.
К мудрости относятся такие способности, как интуиция, предвидение и ясновидение.
Решения, принятые только с помощью интеллекта, могут быть неправильными по двум причинам:
Во-первых, важной проблемой может быть ошибочность информации, на основе которой строятся цепочки рассуждений.
Во-вторых, информация может быть получена с опозданием.
И если в момент принятия решений ситуация будет другой, решение тоже будет ошибочным.
Примером необходимости использования мудрости в принятии решений является процесс приема нового сотрудника на работу.
В своем резюме кандидат предоставляет информацию о себе, но менеджер никогда не принимает решение, основываясь только на этой информации.
Сотрудника принимают на работу только после личного собеседования, в процессе которого менеджер, основываясь на интуиции (мудрости) оценивает, насколько верна предоставленная информация.
Если менеджер не будет использовать мудрость, он и компания достаточно легко могут стать жертвами обмана.
Рассматривая вторую проблему, связанную с интеллектом, имеет смысл упомянуть о рынке ценных бумаг.
В принятии решения о том, когда и в какие бумаги надо инвестировать деньги, очень большую роль играет своевременность получения информации, и, поскольку информация всегда запаздывает, инвестор, принимающий решения на основе мудрости, обычно получает лучший результат, чем инвестор, действия которого основаны только на рыночной информации.
Для развития мудрости наибольшую проблему представляют собой загрязнения сознания, которые лишают возможности видеть явления такими, как они есть на самом деле.
Ненависть, жадность, невежество, половое влечение, влечение к еде, гордость, самоуничижение, жажда власти, стремление к удовлетворению за счет исполнения различных желаний - все это искажает получаемую информацию и мешает оценить степень искажений.
Кроме того, информация может содержать в себе искажения, вызванные загрязнениями людей, передающих нам эту информацию.
Таким образом, очевидно, что чем больше у человека мудрости, тем проще ему жить в этом мире.
Не менее важно развитие мудрости и для духовной практики.
Благодаря мудрости человек превращает то, что кажется плохой кармой, в хорошую карму или даже не приближается к тому, что, являясь плохой кармой, выглядит в целом как хорошая.
Поскольку развитию мудрости препятствуют загрязнения, необходимо очистить душу, для чего хорошо подходит практика Четырех Основ Исполнения Задуманного.
Это Решимость, Целеустремленность, Размышление и Мудрое Наблюдение.
Я нашел Тебе духовного наставника, белого мага по спекуляциям на финансовых рынках 😀
бермудский треугольник "выпит" !
Держи пособие:
Что то тут господа КИПиАвцы замолчали.
Как то скучно уже стало. Повеселите уже синусоидой или СБ.))
А синусоида на Н1 сузилась до флета. Наверно все рубят бабло)))
Держи пособие:
баланс в треугольнике сходится в абсолютный ноль
пары в нем ходят так, что после расчетов цифры сходятся до 8-го знака после запятойвот правильный ответ и больше никак!
баланс в треугольнике сходится в абсолютный ноль
пары в нем ходят так, что после расчетов цифры сходятся до 8-го знака после запятой
1) треугольник не бывает полностью сбалансированным, поэтому колебания незначительные будут.
2) курс кросса всегда расчитан из курсов составляющих его валют к доллару, поэтому треугольник и стабилен. Т.е. по факту нет треугольника, есть курсы валют к доллару и рассчитанный кросс.
1) треугольник не бывает полностью сбалансированным, поэтому колебания незначительные будут.
2) курс кросса всегда расчитан из курсов составляющих его валют к доллару, поэтому треугольник и стабилен. Т.е. по факту нет треугольника, есть курсы валют к доллару и рассчитанный кросс.
короче говоря два дня
последние штук 50 сделок - это косячные, за предыдущие дни, закрылись в плюс
начало стейта (по 24-ую) - это то, как он идет
теперь обсудим
1) нет, там ноль
2) треугольник есть, обыграть его это полный звиздец. Но если получится, то это финиш поискам, поскольку...
получается в итоге трендовая система, для которой любое движение = это тренд
вот правильный ответ и больше никак!
там продано 10000 евры и 892.50 доллара, а куплено 9344 фунта. Т.е., по большому счету, там еврофунт продан и чуток футодоллар прикуплен.