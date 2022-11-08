От теории к практике. Часть 2 - страница 78
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бермудский треугольник "выпит" !
Заработать можно на чём угодно и на корреляции 2 символов и на треугольнике и на 4-х угольнике и т.д. Здесь только один вопрос: - это должно быть чем то лучше, чем зарабатывание на одном символе. Именно это ты должен показать, когда рекламируешь торговлю треугольника. А один удачный трейд при торговле треугольника ни о чём не говорит.
бермудский треугольник "выпит" !
А почему сделки не одновременно открылись? Что интересно, с интервалом в час
открылся ручками
параллельно писал экспертапредварительно пару недель наблюдал на деме
Заработать можно на чём угодно и на корреляции 2 символов и на треугольнике и на 4-х угольнике и т.д. Здесь только один вопрос: - это должно быть чем то лучше, чем зарабатывание на одном символе. Именно это ты должен показать, когда рекламируешь торговлю треугольника. А один удачный трейд при торговле треугольника ни о чём не говорит.
на чем угодно?
допустим парный трейдинг:
но все равно слился же в итоге
а все потому что дельта в кроссе
поэтому и 4 пары не прокатит, только 3
сразу скажу - найти как торговать треугольник и вообще, торговать его и не слиться - жесть полнаядаж индюк на демо и на реале зеркальные сигналы выдаст, вот те и одно и то же ;)))
на чем угодно?
допустим парный трейдинг:
но все равно слился же в итоге
а все потому что дельта в кроссе
поэтому и 4 пары не прокатит, только 3
сразу скажу - найти как торговать треугольник и вообще, торговать его и не слиться - жесть полнаядаж индюк на демо и на реале зеркальные сигналы выдаст, вот те и одно и то же ;)))
Вот нейтральные треугольник и квартет. Мало чем отличаются.
Вы очень сильно заблуждаетесь, утверждая, что якобы нет способа преодолеть СБ.
Вы даже пытаетесь уверить окружающих в том, что это есть математическая истина.
А ежели так, то предоставьте этому своему утверждению строгое математическое доказательство.
Олег, вы очень невнимательно читаете мои посты. Строгое математическое доказательство своему утверждению я привел на 62-ой странице.
Я не пытаюсь никого "уверить" и ни с кем спорить. Просто потому что спорить здесь не о чем. Это базисные основы математики.
Если же греет мысль о возможности заработка на СБ, то можно посоветовать построить свою собственную аксиоматику и в её рамках постулировать утверждение о возможности заработка на СБ, например, в форме аксиомы. Ваши труды по созданию альтернативной математики наверняка заметят, будут брать платные интервью. Это и будет заработком на СБ.
Олег, вы очень невнимательно читаете мои посты. Строгое математическое доказательство своему утверждению я привел на 62-ой странице.
Я не пытаюсь никого "уверить" и ни с кем спорить. Просто потому что спорить здесь не о чем. Это базисные основы математики.
Если же греет мысль о возможности заработка на СБ, то можно посоветовать построить свою собственную аксиоматику и в её рамках постулировать утверждение о возможности заработка на СБ, например, в форме аксиомы. Ваши труды по созданию альтернативной математики наверняка заметят, будут брать платные интервью. Это и будет заработком на СБ.
Вот ваши рассуждения на 62-ой странице:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике. Часть 2
Доктор, 2021.04.20 00:59
Александр, это меняет суть дела.
МО классического СБ равна нулю (по определению). Тогда выборочное МО такого СБ равно нулю (по свойству выборочного среднего).
Т.е. для любой выборки СБ (открыли позицию - закрыли позицию) МО равно нулю.
Тут не о чем спорить, если вы, конечно, склонны доверять математике, а не волшебникам.
Вы, видимо, зарабатываете не на классическом СБ, а на инструменте с хёрстом чуть меньше 0.5. Это совсем другой случай.
И вот эти рассуждения вы называете строгим математическим доказательством невозможности "зарабатывания на СБ" ???
Кроме того, совершенно не к месту притянут за уши "хёрст".
Я склонен доверять математике, а не подобным уверениям.
А глупость вашего последнего абзаца я пропущу мимо ушей.
Олег, вы очень невнимательно читаете мои посты. Строгое математическое доказательство своему утверждению я привел на 62-ой странице.
Я не пытаюсь никого "уверить" и ни с кем спорить. Просто потому что спорить здесь не о чем. Это базисные основы математики.
Если же греет мысль о возможности заработка на СБ, то можно посоветовать построить свою собственную аксиоматику и в её рамках постулировать утверждение о возможности заработка на СБ, например, в форме аксиомы. Ваши труды по созданию альтернативной математики наверняка заметят, будут брать платные интервью. Это и будет заработком на СБ.
Ознакомьтесь на досуге https://www.mql5.com/ru/forum/286022
Ветка загажена паразитами, но вы попытайтесь осилить хотя бы половину.
Олег, вы очень невнимательно читаете мои посты. Строгое математическое доказательство своему утверждению я привел на 62-ой странице.
Я не пытаюсь никого "уверить" и ни с кем спорить. Просто потому что спорить здесь не о чем. Это базисные основы математики.
Если же греет мысль о возможности заработка на СБ, то можно посоветовать построить свою собственную аксиоматику и в её рамках постулировать утверждение о возможности заработка на СБ, например, в форме аксиомы. Ваши труды по созданию альтернативной математики наверняка заметят, будут брать платные интервью. Это и будет заработком на СБ.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике. Часть 2
Олег avtomat, 2021.04.19 17:11
У сектантов главным аргументом невозможности зарабатывания на СБ является следующий: математическое ожидание СБ равно нулю.
И невдомёк сектантам, что такая аргументация указывает на их полное непонимание задачи заработка на СБ. Тупой бездумный формализм.
Математическое ожидание процесса не является фактором, определяющим возможность либо невозможность зарабатывания на этом процессе. А таковым процессом может выступать не только СБ, но и бесконечное множество иных процессов, имеющих любое математическое ожидание, в том числе и равное нулю.
Постарайтесь вникнуть.
Для наглядности приведу несколько примеров, показывающих поведение матожидания в зависимости от величины выборки:
1)
2)
3)
4)
.
А ведь это одна и та же синусоида.
Заодно демонстрируется и процесс "зарабатывания на синусоиде".