DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCLineChartCalcArea 

CalcArea

Berechnet die Fläche unterhalb der Kurve, die durch eine Datenreihe gesetzt wurde.

 double  CalcArea(
   const uint  index,  // Index
   )

Parameter

index

[in] Index der Reihe — die Nummer, unter welcher sie hinzugefügt wurde, ab 0.   

Rückgabewert

Die Fläche der Figur, die durch eine Datenreihe gesetzte Kurve begrenzt.