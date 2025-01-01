CalcArea

Berechnet die Fläche unterhalb der Kurve, die durch eine Datenreihe gesetzt wurde.

double CalcArea(

const uint index,

)

Parameter

index

[in] Index der Reihe — die Nummer, unter welcher sie hinzugefügt wurde, ab 0.

Rückgabewert

Die Fläche der Figur, die durch eine Datenreihe gesetzte Kurve begrenzt.