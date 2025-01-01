Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCLineChartCalcArea FilledCreateSeriesAddSeriesInsertSeriesUpdateSeriesDeleteValueUpdateDrawChartDrawDataCalcArea CalcArea Berechnet die Fläche unterhalb der Kurve, die durch eine Datenreihe gesetzt wurde. double CalcArea( const uint index, // Index ) Parameter index [in] Index der Reihe — die Nummer, unter welcher sie hinzugefügt wurde, ab 0. Rückgabewert Die Fläche der Figur, die durch eine Datenreihe gesetzte Kurve begrenzt. DrawData CPieChart