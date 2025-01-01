DocumentazioneSezioni
CIndicator

CIndicator è una classe base per le classi indicatore tecnico della libreria standard MQL5.

Descrizione

La classe CIndicator fornisce l'accesso semplificato per tutti i suoi discendenti a funzioni generali di indicatore tecnico MQL5 API.

Dichiarazione

   class CIndicator: public CSeries

Titolo

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

Discendenti diretti

CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

Handle

Ottiene l'handle dell'indicatore.

Status

Ottiene lo stato dell'indicatore.

FullRelease

Imposta una flag per rilasciare l'handle.

Creazione

 

Create

Crea l'indicatore

BufferResize

Imposta le nuove dimensioni del buffer

Accesso ai dati

 

GetData

Copia i dati dal buffer indicatore

Metodi di aggiornamento dei dati

 

Refresh

Aggiorna i dati dell' indicatore

Ricerca di valori Min/Max

 

Minimum

Ottiene l'indice del valore minimo in un intervallo specificato.

MinValue

Ottiene il valore minimo in un intervallo specificato.

Maximum

Ottiene l'indice del valore massimo in un intervallo specificato.

MaxValue

Ottiene il valore massimo in un intervallo specificato.

Conversione dell' Enumerazione

 

MethodDescription

Converte ENUM_MA_METHOD in una stringa

PriceDescription

Converte ENUM_APPLIED_PRICE in una stringa

VolumeDescription

Converte ENUM_APPLIED_VOLUME in una stringa

Lavorare con il chart

 

AddToChart

Aggiunge un indicatore al grafico

DeleteFromChart

Elimina un indicatore dal grafico

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent