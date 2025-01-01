- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
- BarsCalculated
CIndicator
CIndicator è una classe base per le classi indicatore tecnico della libreria standard MQL5.
Descrizione
La classe CIndicator fornisce l'accesso semplificato per tutti i suoi discendenti a funzioni generali di indicatore tecnico MQL5 API.
Dichiarazione
|
class CIndicator: public CSeries
Titolo
|
#include <Indicators\Indicator.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CIndicator
Discendenti diretti
CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Ottiene l'handle dell'indicatore.
|
Ottiene lo stato dell'indicatore.
|
Imposta una flag per rilasciare l'handle.
|
Creazione
|
|
Crea l'indicatore
|
Imposta le nuove dimensioni del buffer
|
Accesso ai dati
|
|
Copia i dati dal buffer indicatore
|
Metodi di aggiornamento dei dati
|
|
Aggiorna i dati dell' indicatore
|
Ricerca di valori Min/Max
|
|
Ottiene l'indice del valore minimo in un intervallo specificato.
|
Ottiene il valore minimo in un intervallo specificato.
|
Ottiene l'indice del valore massimo in un intervallo specificato.
|
Ottiene il valore massimo in un intervallo specificato.
|
Conversione dell' Enumerazione
|
|
Converte ENUM_MA_METHOD in una stringa
|
Converte ENUM_APPLIED_PRICE in una stringa
|
Converte ENUM_APPLIED_VOLUME in una stringa
|
Lavorare con il chart
|
|
Aggiunge un indicatore al grafico
|
Elimina un indicatore dal grafico
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent