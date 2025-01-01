CiTriX
Citrix è una classe destinata per usarel'indicatore tecnico Triple Exponential Moving Averages Oscillator.
Descrizione
La classe di Citrix prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Triple Exponential Moving Averages Oscillator.
Dichiarazione
class CiTriX: public CIndicator
Titolo
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CiTriX
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
Restituisce il periodo di averaging
Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare
Create
Crea l'indicatore
Accesso ai dati
Restituisce i dati del buffer
Input/output
virtual Type
Metodo di identificazione virtuale
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription