CiMACD

CiMACD è una classe destinata all'utilizzo dell'indicatore tecnico Moving Averages Convergence-Divergence.

Descrizione

La Classe CiMACD prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Moving Averages Convergence-Divergence.

Dichiarazione

   class CiMACD: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiMACD

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

FastEmaPeriod

Restituisce il periodo medio del fast EMA

SlowEmaPeriod

Restituisce il periodo medio per lo slow EMA

SignalPeriod

Restituisce il periodo medio della linea di segnale

Applied

Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare

Create

 

Create

Crea l'indicatore

Accesso ai dati

 

Main

Restituisce i dati buffer della linea principale

Signal

Restituisce i dati del buffer della linea signal

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription