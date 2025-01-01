- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Load
Carica i dati array dal file.
virtual bool Load(
Parametri
file_handle
[in] Handle del file binario precedentemente aperto con la funzione FileOpen(...).
Valore di ritorno
true - completato con successo, false - errore.
Nota
Durante la lettura elementi dell'array dal file, viene chiamato il metodo CArrayObj::CreateElement(int) per creare ogni elemento.
Esempio:
//--- esempio per CArrayObj::Load(int)