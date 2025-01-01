- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Reserve
Alloca la memoria per incrementare la grandezza dell'array.
bool Reserve(
Parametri
size
[in] Il numero di elementi aggiuntivi dell'array.
Valore di ritorno
true in caso di successo, false - se vi era un tentativo di richiedere un ammontare minore o uguale a zero, o fallimento nell'incrementare l'array
Nota
Per ridurre la frammentazione della memoria, la grandezza dell'array viene cambiata usando lo step precedentemente determinato dal metodo Step(int) o lo step default di 16.
Esempio:
//--- esempio per CArrayObj::Reserve(int)