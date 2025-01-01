DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayObjReserve 

Reserve

Alloca la memoria per incrementare la grandezza dell'array.

bool  Reserve(
   int  size      // numero
   )

Parametri

size

[in] Il numero di elementi aggiuntivi dell'array.

Valore di ritorno

true in caso di successo, false - se vi era un tentativo di richiedere un ammontare minore o uguale a zero, o fallimento nell'incrementare l'array

Nota

Per ridurre la frammentazione della memoria, la grandezza dell'array viene cambiata usando lo step precedentemente determinato dal metodo Step(int) o lo step default di 16.

Esempio:

//--- esempio per CArrayObj::Reserve(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   if(!array.Reserve(1024))
     {
      printf("Riserva errore");
      delete array;
      return;
     }
   //--- usa array
   //--- . . .
   //--- elimina array
   delete array;
  }