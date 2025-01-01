//--- esempio per CArrayObj:: SearchLast(CObject*)

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- aggiungi elementi dell'array

//--- . . .

//--- ordina elemento

array.Sort();

//--- crea campione(sample)

CObject *sample=new CObject;

if(sample==NULL)

{

printf("Errore creazione campione");

delete array;

return;

}

//--- imposta attributi campione

//--- . . .

//--- cerca elemento

if(array.SearchLast(sample)!=-1) printf("Elemento trovato");

else printf("Elemento non trovato");

//--- elimina array

delete array;

}