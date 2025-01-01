AssignArray

Confronta l'array con un altro.

bool AssignArray(

const CArrayObj* src

)

Parametri

src

[in] Puntatore ad un'istanza della classe CArrayObj in utilizzo come sorgente di elementi da copiare.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso copiare gli elementi.

Nota

Se l'array ricevente non è vuoto quando si chiama AssignArray, allora tutti gli elementi saranno rimossi; e se è impostato il flag di gestione della memoria, la memoria utilizzata per gli elementi eliminati verrà rilasciata. L'array ricevente diventa una copia esatta di quello sorgente. In più, vedere CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).

Esempio: