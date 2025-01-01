- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
AssignArray
Confronta l'array con un altro.
|
bool AssignArray(
Parametri
src
[in] Puntatore ad un'istanza della classe CArrayObj in utilizzo come sorgente di elementi da copiare.
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso copiare gli elementi.
Nota
Se l'array ricevente non è vuoto quando si chiama AssignArray, allora tutti gli elementi saranno rimossi; e se è impostato il flag di gestione della memoria, la memoria utilizzata per gli elementi eliminati verrà rilasciata. L'array ricevente diventa una copia esatta di quello sorgente. In più, vedere CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*)