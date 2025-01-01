ДокументацияРазделы
Класс CIndicator

Класс CIndicator является базовым классом для классов технических индикаторов стандартной библиотеки MQL5.

Описание

Класс CIndicator обеспечивает всем своим потомкам возможность упрощенного доступа к общим функциям API MQL5 в части работы с техническими индикаторами.

Декларация

   class CIndicator: public CSeries

Заголовок

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

Прямые потомки

CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR

Методы класса по группам

Атрибуты

 

Handle

Получает хэндл индикатора

Status

Получает статус создания индикатора

FullRelease

Устанавливает флаг освобождения хендла

Создание

 

Create

Создает индикатор

BufferResize

Устанавливает размеры буферов индикатора

Доступ к данным

 

GetData

Копирует данные из буфера индикатора

Обновление данных

 

Refresh

Обновляет данные индикатора

Поиск экстремумов

 

Minimum

Получает индекс минимального значения в указанном диапазоне

MinValue

Получает минимальное значение в указанном диапазоне

Maximum

Получает индекс максимального значения в указанном диапазоне

MaxValue

Получает максимальное значение в указанном диапазоне

Преобразование перечислений

 

MethodDescription

Преобразует ENUM_MA_METHOD в строку

PriceDescription

Преобразует ENUM_APPLIED_PRICE в строку

VolumeDescription

Преобразует ENUM_APPLIED_VOLUME в строку

Работа с графиком

 

AddToChart

Добавляет индикатор на график

DeleteFromChart

Удаляет индикатор с графика

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent