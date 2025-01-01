- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
Класс CIndicator
Класс CIndicator является базовым классом для классов технических индикаторов стандартной библиотеки MQL5.
Описание
Класс CIndicator обеспечивает всем своим потомкам возможность упрощенного доступа к общим функциям API MQL5 в части работы с техническими индикаторами.
Декларация
class CIndicator: public CSeries
Заголовок
#include <Indicators\Indicator.mqh>
Иерархия наследования
CIndicator
Прямые потомки
CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR
Методы класса по группам
Атрибуты
Получает хэндл индикатора
Получает статус создания индикатора
Устанавливает флаг освобождения хендла
|
Создание
Создает индикатор
Устанавливает размеры буферов индикатора
|
Доступ к данным
Копирует данные из буфера индикатора
Обновление данных
Обновляет данные индикатора
Поиск экстремумов
Получает индекс минимального значения в указанном диапазоне
Получает минимальное значение в указанном диапазоне
Получает индекс максимального значения в указанном диапазоне
Получает максимальное значение в указанном диапазоне
Преобразование перечислений
Преобразует ENUM_MA_METHOD в строку
Преобразует ENUM_APPLIED_PRICE в строку
Преобразует ENUM_APPLIED_VOLUME в строку
Работа с графиком
Добавляет индикатор на график
Удаляет индикатор с графика
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent