- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
AddArray
Aggiunge elementi di un array alla fine di un altro.
|
bool AddArray(
Parametri
src
[in] Puntatore ad un'istanza della classe CArrayDouble - sorgente di elementi da aggiungere.
Valore di ritorno
true - successo, false - non si possono aggiungere elementi.
Nota
Aggiunta di elementi da array ad array è in realtà la copia dei puntatori. Pertanto, quando si chiama il metodo, c'è un trabocchetto - ci può essere un puntatore a un oggetto dinamico in più di una variabile.
|
//--- esempio
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*)