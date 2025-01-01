DocumentazioneSezioni
CompareArray

Confronta l'array con un altro.

bool  CompareArray(
   const CArrayObj*  src      // puntatore alla sorgente
   ) const

Parametri

src

[in] Puntatore ad un'istanza della classe CArrayObj in utilizzo come sorgente di elementi per il confronto.

Valore di ritorno

true - gli array sono uguali - gli array non sono uguali.

Esempio:

//--- esempio per CArrayObj::CompareArray(const CArrayObj*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- crea l'array sorgente
   CArrayObj *src=new CArrayObj;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      delete array;
      return;
     }
   //--- riempie l'array sorgente
   //--- . . .
   //--- confronta con un altro array
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- elimina gli arrays
   delete src;
   delete array;
  }
