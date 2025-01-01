IsSorted
Ottiene la flag dell'array da ordinare utilizzando la modalità di ordinamento specificato.
bool IsSorted(
Parametri
mode=0
[in] Modalità di ordinamento Tested.
Valore di ritorno
Flag della lista ordinata. Se la lista è ordinata utilizzando la modalità specificata - true, altrimenti - false.
Nota
La flag ordinamento non può essere modificata direttamente. Viene impostata dal metodo Sort() e resettata con qualsiasi metodo add/insert tranne per l' InserSort(...).
Esempio:
//--- esempio per CArray::IsSorted()