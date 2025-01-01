DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayIsSorted 

IsSorted

Ottiene la flag dell'array da ordinare utilizzando la modalità di ordinamento specificato.

bool  IsSorted(
   int  mode=0      // modalità di ordinamento
   ) const

Parametri

mode=0

[in]  Modalità di ordinamento Tested.

Valore di ritorno

Flag della lista ordinata. Se la lista è ordinata utilizzando la modalità specificata - true, altrimenti - false.

Nota

La flag ordinamento non può essere modificata direttamente. Viene impostata dal metodo Sort() e resettata con qualsiasi metodo add/insert tranne per l' InserSort(...).

Esempio:

//--- esempio per CArray::IsSorted()
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- controlla ordinati
   if(array.IsSorted())
     {
      //--- usa metdo per array ordinati
      //--- ...
     }
   //--- elimina array
   delete array;
  }
Max