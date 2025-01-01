//--- esempio per CArrayObj::Insert(CObject*,int)

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- inserisce elementi

for(int i=0;i<100;i++)

{

if(!array.Insert(new CObject,0))

{

printf("Inserisci errore");

delete array;

return;

}

}

//--- usa array

//--- . . .

//--- elimina array

delete array;

}