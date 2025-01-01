DocumentazioneSezioni
Insert

Inserisce un elemento nella posizione specificata dell'array.

bool  Insert(
   CObject*  element,     // elemento da inserire
   int       pos          // posizione
   )

Parametri

element

[in] Valore dell'elemento da inserire in un array

pos

[in] Posizione nell' array in cui inserire

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso inserire l'elemento.

Nota

L' elemento non viene aggiunto all' arrat se un puntatore non valido (ad esempio NULL) viene passato come parametro.

Esempio:

//--- esempio per CArrayObj::Insert(CObject*,int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- inserisce elementi
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Insert(new CObject,0))
        {
         printf("Inserisci errore");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- usa array
   //--- . . .
   //--- elimina array
   delete array;
  }