CiForce

CiForce è una classe destinata all'utilizzo dell'indicatore tecnico Force Index.

Descrizione

La Classe CiForce prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Force Index.

Dichiarazione

   class CiForce: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiForce

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

MaPeriod

Restituisce il periodo di averaging

MaMethod

Restituisce il metodo di calcolo della media

Applied

Restituisce l'oggetto (tipo di volume) da applicare

Create

 

Create

Crea l'indicatore

Accesso ai dati

 

Main

Restituisce i dati del buffer

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription