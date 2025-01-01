DocumentazioneSezioni
Converte il valore dell' enumerazione ENUM_APPLIED_PRICE in una stringa.

string  PriceDescription(
   const int  val      // valore
   ) const

Parametri

val

[in]  Valore della conversione.

Valore di ritorno

La stringa corrispondente al valore dell' enumerazioneENUM_APPLIED_PRICE .