MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCIndicatorPriceDescription HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChartBarsCalculated PriceDescription Converte il valore dell' enumerazione ENUM_APPLIED_PRICE in una stringa. string PriceDescription( const int val // valore ) const Parametri val [in] Valore della conversione. Valore di ritorno La stringa corrispondente al valore dell' enumerazioneENUM_APPLIED_PRICE . MethodDescription VolumeDescription