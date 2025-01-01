DocumentazioneSezioni
Restituisce il valore dell'elemento minimo del buffer specificato in un intervallo specificato.

double  MinValue(
   const int   buffer_num,     // numero buffer
   const int   start,          // indice iniziale
   const int   count,          // numero
   int&        index           // riferimento
   ) const

Parametri

buffer_num

[in]  Numero Buffer in cui cercare il valore.

start

[In] Indice iniziale di range di ricerca .

count

[in]  Grandezza del reange di ricerca (numero di elementi).

index

[out] Riferimento alla variabile per memorizzare il valore dell'indice dell'elemento trovato.

Valore di ritorno

Il valore dell'elemento minima del buffer specificato in un intervallo specificato.

Nota

L'indice dell'elemento trovato viene memorizzato per riferimento indice.