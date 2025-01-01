- Handle
MinValue
Restituisce il valore dell'elemento minimo del buffer specificato in un intervallo specificato.
double MinValue(
Parametri
buffer_num
[in] Numero Buffer in cui cercare il valore.
start
[In] Indice iniziale di range di ricerca .
count
[in] Grandezza del reange di ricerca (numero di elementi).
index
[out] Riferimento alla variabile per memorizzare il valore dell'indice dell'elemento trovato.
Valore di ritorno
Il valore dell'elemento minima del buffer specificato in un intervallo specificato.
Nota
L'indice dell'elemento trovato viene memorizzato per riferimento indice.