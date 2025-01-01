DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayObjInsertArray 

InsertArray

Inserisce elementi di un array dalla posizione specificata di un altro array.

bool  InsertArray(
   const CArrayObj*  src,     // puntatore alla sorgente
   int               pos      // posizione
   )

Parametri

src

[in] Puntatore ad un'istanza della classe CArrayObj in utilizzo come sorgente di elementi da inserire.

pos

[in] Posizione nell' array in cui inserire

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso inserire gli elementi.

Nota

Vedi: CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).

Esempio:

//--- esempio per CArrayObj::InsertArray(const CArrayObj*,int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- crea l'array sorgente
   CArrayObj *src=new CArrayObj;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      delete array;
      return;
     }
   //--- resetta la flag free mode
   src.FreeMode(false);
   //--- riempie l'array sorgente
   //--- . . .
   //--- inserisce un altro array
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("Errore inserimento array");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- elimina l'array sorgente senza elementi
   delete src;
   //--- usa array
   //--- . . .
   //--- elimina array
   delete array;
  }