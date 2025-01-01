CiAC
CiAC è una classe destinata all'utilizzo dell'indicatore tecnico Accelerator Oscillator.
Descrizione
La Classe CiAC fornisce la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Accelerator Oscillator.
Dichiarazione
class CiAC: public CIndicator
Titolo
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CiAC
I Metodi della Classe per Gruppi
Create
|
Crea l'indicatore
Accesso ai dati
|
Restituisce i dati del buffer
|
Input/output
|
virtual Type
Metodo di identificazione virtuale
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription