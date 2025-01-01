DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayObjUpdate 

Aggiorna

Cambia l'elemento nella posizione array specificata.

bool  Update(
   int       pos,         // posizione
   CObject*  element      // valore
   )

Parametri

pos

[in] Posizione del elemento dell'array da cambiare

element

[in] Nuovo valore dell'elemento

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare l'elemento.

Nota

L'elemento non cambia se un puntatore non valido (per esempio, NULL) viene passato come parametro. Se la gestione della memoria è attivata, la memoria di un elemento sostituito è deallocata.

Esempio:

//--- esempio per CArrayObj::Update(int,CObject*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- aggiungi elementi dell'array
   //--- . . .
   //--- aggiorna elemento
   if(!array.Update(0,new CObject))
     {
      printf("Errore aggiornamento");
      delete array;
      return;
     }
   //--- elimina array
   delete array;
  }