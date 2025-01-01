CiAD

CiAD è una classe destinata all'utilizzo dell'indicatore tecnico Accumulation/Distribution.

Descrizione

La classe Ciad prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Accumulation/Distribution.

Dichiarazione

class CiAD: public CIndicator

Titolo

#include <Indicators\Volumes.mqh>

Gerarchia di ereditarietà CObject CArray CArrayObj CSeries CIndicator CiAD

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi Applied Restituisce il periodo di calcolo Create Create Crea l'indicatore Accesso ai dati Main Restituisce i dati del buffer Input/output virtual Type Metodo di identificazione virtuale