CiAD
CiAD è una classe destinata all'utilizzo dell'indicatore tecnico Accumulation/Distribution.
Descrizione
La classe Ciad prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Accumulation/Distribution.
Dichiarazione
class CiAD: public CIndicator
Titolo
#include <Indicators\Volumes.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CiAD
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
|
Restituisce il periodo di calcolo
Create
|
Crea l'indicatore
|
Accesso ai dati
|
Restituisce i dati del buffer
|
Input/output
|
virtual Type
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription