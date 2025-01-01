DocumentazioneSezioni
Rimuovere tutti gli elementi dell'array senza il rilascio della memoria array.

void  Clear()

Valore di ritorno

No.

Nota

Se è attivato il flag di gestione della memoria, la memoria utilizzata per gli oggetti eliminati viene rilasciata.

Esempio:

//--- esempio per CArrayObj::Clear()
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- aggiungi elementi dell'array
   //--- . . .
   //--- pulisce array
   array.Clear();
   //--- elimina array
   delete array;
  }