- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Clear
Rimuovere tutti gli elementi dell'array senza il rilascio della memoria array.
|
void Clear()
Valore di ritorno
No.
Nota
Se è attivato il flag di gestione della memoria, la memoria utilizzata per gli oggetti eliminati viene rilasciata.
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayObj::Clear()