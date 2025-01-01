CiMomentum
CiMomentum è una classe destinata usando l'indicatore tecnico Momentum.
Descrizione
Classe CiMomentum prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Momentum.
Dichiarazione
class CiMomentum: public CIndicator
Titolo
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CiMomentum
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
Restituisce il periodo di averaging
Restituisce l'oggetto (tipo di volume) da applicare
Create
Crea l'indicatore
Accesso ai dati
Restituisce l'elemento del buffer
Input/output
virtual Type
Metodo di identificazione virtuale
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription