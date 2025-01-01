DocumentazioneSezioni
Minimum

Restituisce l'indice dell'elemento minima del buffer specificato in un intervallo specificato.

int  Minimum(
   const int  buffer_num,     // numero buffer
   const int  start,          // indice iniziale
   const int  count           // numero
   ) const

Parametri

buffer_num

[in]  Numero Buffer in cui cercare il valore.

start

[In] Indice iniziale di range di ricerca .

count

[in]  Grandezza del reange di ricerca (numero di elementi).

Valore di ritorno

Indice dell'elemento minima del buffer specificato in un intervallo specificato.