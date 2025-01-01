DocumentazioneSezioni
CiBands

CiBands è una classe destinata all' utilizzo dell' Indicatore tecnico Bollinger Bands®.

Descrizione

La Classe CiAMA prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell' indicatore Adaptive Moving Average.

Dichiarazione

   class CiBands: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiBands

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

MaPeriod

Restituisce il periodo di averaging

MaShift

Restituisce lo slittamento orizzontale

Deviation

Restituisce la deviazione

Applied

Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare

Create

 

Create

Crea l'indicatore

Accesso ai dati

 

Base

Restituisce l'elemento del buffer della linea "base" (base line)

Upper

Restituisce l'elemento del buffer della linea "upper" (upper line)

Lower

Restituisce l'elemento del buffer della riga inferiore

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription