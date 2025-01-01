CiBands
CiBands è una classe destinata all' utilizzo dell' Indicatore tecnico Bollinger Bands®.
Descrizione
La Classe CiAMA prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell' indicatore Adaptive Moving Average.
Dichiarazione
class CiBands: public CIndicator
Titolo
#include <Indicators\Trend.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CiBands
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
Restituisce il periodo di averaging
Restituisce lo slittamento orizzontale
Restituisce la deviazione
Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare
Create
Crea l'indicatore
Accesso ai dati
Restituisce l'elemento del buffer della linea "base" (base line)
Restituisce l'elemento del buffer della linea "upper" (upper line)
Restituisce l'elemento del buffer della riga inferiore
Input/output
virtual Type
Metodo di identificazione virtuale
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription