Indicatori tecnici e TimeSeries

Questa sezione contiene i dettagli tecnici delle classi di indicatore tecnico e TimeSeries e la descrizione delle corrispondenti componenti della libreria MQL5 standard.

L'uso delle classi degli indicatori tecnici e TimeSeries farà risparmiare tempo nello sviluppo di applicazioni (script, Expert Advisors).

La MQL5 standard Library (in termini di indicatori tecnici e timeseries) si trova nella directory di lavoro del terminale nella cartella \Include\Indicatori.

Classe/gruppo

Descrizione

Classi Base

Gruppo di classi base ed ausiliari

Classi Timeseries

Gruppo di classi timeseries

Indicatori di Trend

Gruppo di classi Indicatori di tendenza (Trend)

Oscillators

Gruppo di classi indicatore Oscillator

Volume Indicators

Gruppo di classi Indicatori del Volume

Bill Williams Indicators

Gruppo di classi di indicatori Bill Williams

Custom indicators (Indicatori Personalizzati)

Classe indicatore personalizzate