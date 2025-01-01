MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatori
Indicatori tecnici e TimeSeries
Questa sezione contiene i dettagli tecnici delle classi di indicatore tecnico e TimeSeries e la descrizione delle corrispondenti componenti della libreria MQL5 standard.
L'uso delle classi degli indicatori tecnici e TimeSeries farà risparmiare tempo nello sviluppo di applicazioni (script, Expert Advisors).
La MQL5 standard Library (in termini di indicatori tecnici e timeseries) si trova nella directory di lavoro del terminale nella cartella \Include\Indicatori.
|
Classe/gruppo
|
Descrizione
|
Gruppo di classi base ed ausiliari
|
Gruppo di classi timeseries
|
Gruppo di classi Indicatori di tendenza (Trend)
|
Gruppo di classi indicatore Oscillator
|
Gruppo di classi Indicatori del Volume
|
Gruppo di classi di indicatori Bill Williams
|
Classe indicatore personalizzate