CiStdDev
CiStdDev è una classe destinata per utilizzo dell'indicatore tecnico Standard Deviation.
Descrizione
La Classe CiStdDev prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Standard Deviation (deviazione standard).
Dichiarazione
class CiStdDev: public CIndicator
Titolo
#include <Indicators\Trend.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CiStdDev
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
Restituisce il periodo di averaging
Restituisce lo slittamento orizzontale
Restituisce il metodo di calcolo della media
Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare
Create
Crea l'indicatore
Accesso ai dati
Restituisce i dati del buffer
Input/output
virtual Type
Metodo di identificazione virtuale
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription