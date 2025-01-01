CiADXWilder
CiADXWilder è una classe destinata per utilizzo dell'indicatore tecnico Average Directional Index by Welles Wilder.
Descrizione
Classe CiADXWilder prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati del Average Directional Index by Welles Wilder.
Dichiarazione
|
class CiADXWilder: public CIndicator
Titolo
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiADXWilder
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Restituisce il periodo di averaging
|
Create
|
|
Crea l'indicatore
|
Accesso ai dati
|
|
Restituisce i dati buffer della linea principale
|
Restituisce i dati del buffer della linea +DI
|
Restituisce i dati del buffer della linea -DI
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription