Detach
Rimuove un elemento da una data posizione nell'array.
|
CObject* Detach(
Parametri
pos
[in] Posizione di un elemento rimosso nell'array.
Valore di ritorno
Puntatore all'elemento rimosso - successo, NULL - non è possibile rimuovere l'elemento.
Nota
Quando un elemento viene rimosso dall'array, non viene eliminato indipendentemente dalla flag di gestione della memoria. Una volta che il puntatore elemento dell'array viene usato, deve essere deallocato.
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayObj::Detach(int)