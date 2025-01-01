DocumentaciónSecciones
CIndicator es la clase base de los indicadores técnicos de la Librería Estándar MQL.

Descripción

La clase CIndicator facilita a todos sus descendientes el acceso a los indicadores técnicos de MQL5.

Declaración

   class CIndicator: public CSeries

Título

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

Descendientes directos

CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR

Métodos de la clase

Atributos

 

Handle

Obtiene el manejador del indicador.

Status

Obtiene el estado del indicador.

FullRelease

Establece la bandera para liberar el manejador del indicador.

Creación

 

Create

Crea los indicadores

BufferResize

Establece el nuevo tamaño del búfer

Métodos de acceso a los datos

 

GetData

Copia los datos del búfer del indicador

Métodos de actualización de datos

 

Refresh

Actualiza los datos del indicador

Encuentra los valores Min/Max

 

Minimum

Obtiene el índice del elemento mínimo del búfer especificado en el intervalo dado.

MinValue

Obtiene el valor y el índice del elemento mínimo del búfer especificado en el intervalo dado.

Maximum

Obtiene el índice del elemento máximo del búfer especificado en el intervalo dado.

MaxValue

Obtiene el valor y el índice del elemento máximo del búfer especificado en el intervalo dado.

Conversión de enumeraciones

 

MethodDescription

Obtiene en forma de string el valor de la enumeración ENUM_MA_METHOD

PriceDescription

Obtiene en forma de string el valor de la enumeración ENUM_APPLIED_PRICE

VolumeDescription

Obtiene en forma de string el valor de la enumeración ENUM_APPLIED_VOLUME

Trabajar con gráficos

 

AddToChart

Añade el indicador al gráfico

DeleteFromChart

Borra el indicador del gráfico

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Clases derivadas:

 