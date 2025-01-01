- Handle
CIndicator
CIndicator es la clase base de los indicadores técnicos de la Librería Estándar MQL.
Descripción
La clase CIndicator facilita a todos sus descendientes el acceso a los indicadores técnicos de MQL5.
Declaración
|
class CIndicator: public CSeries
Título
|
#include <Indicators\Indicator.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CIndicator
Descendientes directos
CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Obtiene el manejador del indicador.
|
Obtiene el estado del indicador.
|
Establece la bandera para liberar el manejador del indicador.
|
Creación
|
|
Crea los indicadores
|
Establece el nuevo tamaño del búfer
|
Métodos de acceso a los datos
|
|
Copia los datos del búfer del indicador
|
Métodos de actualización de datos
|
|
Actualiza los datos del indicador
|
Encuentra los valores Min/Max
|
|
Obtiene el índice del elemento mínimo del búfer especificado en el intervalo dado.
|
Obtiene el valor y el índice del elemento mínimo del búfer especificado en el intervalo dado.
|
Obtiene el índice del elemento máximo del búfer especificado en el intervalo dado.
|
Obtiene el valor y el índice del elemento máximo del búfer especificado en el intervalo dado.
|
Conversión de enumeraciones
|
|
Obtiene en forma de string el valor de la enumeración ENUM_MA_METHOD
|
Obtiene en forma de string el valor de la enumeración ENUM_APPLIED_PRICE
|
Obtiene en forma de string el valor de la enumeración ENUM_APPLIED_VOLUME
|
Trabajar con gráficos
|
|
Añade el indicador al gráfico
|
Borra el indicador del gráfico
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
