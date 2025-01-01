DocumentazioneSezioni
CiChaikin

CiChaikin è una classe destinata all'utilizzo dell'indicatore tecnico Chaikin Oscillator.

Descrizione

La Classe CiChaikin prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Chaikin Oscillator.

Dichiarazione

   class CiChaikin: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiChaikin

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

FastMaPeriod

Restituisce il periodo medio per il fast MA

SlowMaPeriod

Restituisce il periodo medio per lo slow MA

MaMethod

Restituisce il metodo di calcolo della media

Applied

Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare

Create

 

Create

Crea l'indicatore

Accesso ai dati

 

Main

Restituisce i dati del buffer

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription