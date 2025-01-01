CiChaikin
CiChaikin è una classe destinata all'utilizzo dell'indicatore tecnico Chaikin Oscillator.
Descrizione
La Classe CiChaikin prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Chaikin Oscillator.
Dichiarazione
|
class CiChaikin: public CIndicator
Titolo
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CiChaikin
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Restituisce il periodo medio per il fast MA
|
Restituisce il periodo medio per lo slow MA
|
Restituisce il metodo di calcolo della media
|
Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare
|
Create
|
|
Crea l'indicatore
|
Accesso ai dati
|
|
Restituisce i dati del buffer
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
Metodo di identificazione virtuale
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription