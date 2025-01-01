MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArraySortMode StepStepTotalAvailableMaxIsSortedSortModeClearSortSaveLoad SortMode Ottiene la modalità di ordinamento per un array. int SortMode() const; Valore di ritorno Modalità di ordinamento. Esempio: //--- esempio per CArray::SortMode() #include <Arrays\Array.mqh> //--- void OnStart() { CArray *array=new CArray; //--- if(array==NULL) { printf("Errore creazione oggetto"); return; } //--- controlla modalità di ordinamento int sort_mode=array.SortMode(); //--- usa array //--- ... //--- elimina array delete array; } IsSorted Clear