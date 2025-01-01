CIndicator

CIndicator est la classe de base des classes d'indicateurs techniques de la Bibliothèque Standard MQL.

Description

La classe CIndicator fournit un accès simplifié et à tous ses descendants aux fonctions des indicateurs techniques de l'API MQL5.

Déclaration

class CIndicator: public CSeries

Titre

#include <Indicators\Indicator.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayObj CSeries CIndicator Descendants directs CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR

Méthodes de Classe

Attributs Handle Retourne le handle de l'indicateur. Status Retourne le statut de l'indicateur. FullRelease Définit le mode de libération du handle de l'indicateur. Création Create Crée l'indicateurs BufferResize Définit la nouvelle taille du buffer Méthodes d'Accès aux Données GetData Copie les données depuis le buffer de l'indicateur Méthodes de Mise à Jour des Données Refresh Met à jour les données de l'indicateur Recherche des Valeurs Min/Max Minimum Retourne l'index de l'élément minimal du buffer spécifié dans un intervalle donné. MinValue Retourne la valeur et l'index de l'élément minimal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié. Maximum Retourne l'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle donné. MaxValue Retourne la valeur et l'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié. Conversion des Enumérations MethodDescription Retourne la valeur de l'énumération ENUM_MA_METHOD sous forme de chaîne de caractères PriceDescription Retourne la valeur de l'énumération ENUM_APPLIED_PRICE sous forme de chaîne de caractères VolumeDescription Retourne la valeur de l'énumération ENUM_APPLIED_VOLUME sous forme de chaîne de caractères Utilisation avec le graphique AddToChart Ajoute l'indicateur au graphique DeleteFromChart Enlève l'indicateur du graphique

Méthodes héritées de la classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Méthodes héritées de la classe CArray Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort Méthodes héritées de la classe CArrayObj FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast Méthodes héritées de la classe CSeries Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

