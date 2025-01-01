- Handle
CIndicator
CIndicator est la classe de base des classes d'indicateurs techniques de la Bibliothèque Standard MQL.
Description
La classe CIndicator fournit un accès simplifié et à tous ses descendants aux fonctions des indicateurs techniques de l'API MQL5.
Déclaration
class CIndicator: public CSeries
Titre
#include <Indicators\Indicator.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CIndicator
Descendants directs
CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR
Méthodes de Classe
Attributs
Retourne le handle de l'indicateur.
Retourne le statut de l'indicateur.
Définit le mode de libération du handle de l'indicateur.
Création
Crée l'indicateurs
Définit la nouvelle taille du buffer
|
Méthodes d'Accès aux Données
Copie les données depuis le buffer de l'indicateur
Méthodes de Mise à Jour des Données
Met à jour les données de l'indicateur
Recherche des Valeurs Min/Max
Retourne l'index de l'élément minimal du buffer spécifié dans un intervalle donné.
Retourne la valeur et l'index de l'élément minimal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié.
Retourne l'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle donné.
Retourne la valeur et l'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié.
Conversion des Enumérations
Retourne la valeur de l'énumération ENUM_MA_METHOD sous forme de chaîne de caractères
Retourne la valeur de l'énumération ENUM_APPLIED_PRICE sous forme de chaîne de caractères
Retourne la valeur de l'énumération ENUM_APPLIED_VOLUME sous forme de chaîne de caractères
Utilisation avec le graphique
Ajoute l'indicateur au graphique
Enlève l'indicateur du graphique
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
