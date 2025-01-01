DocumentationSections
CIndicator

CIndicator est la classe de base des classes d'indicateurs techniques de la Bibliothèque Standard MQL.

Description

La classe CIndicator fournit un accès simplifié et à tous ses descendants aux fonctions des indicateurs techniques de l'API MQL5.

Déclaration

   class CIndicator: public CSeries

Titre

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

Descendants directs

CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR

Méthodes de Classe

Attributs

 

Handle

Retourne le handle de l'indicateur.

Status

Retourne le statut de l'indicateur.

FullRelease

Définit le mode de libération du handle de l'indicateur.

Création

 

Create

Crée l'indicateurs

BufferResize

Définit la nouvelle taille du buffer

Méthodes d'Accès aux Données

 

GetData

Copie les données depuis le buffer de l'indicateur

Méthodes de Mise à Jour des Données

 

Refresh

Met à jour les données de l'indicateur

Recherche des Valeurs Min/Max

 

Minimum

Retourne l'index de l'élément minimal du buffer spécifié dans un intervalle donné.

MinValue

Retourne la valeur et l'index de l'élément minimal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié.

Maximum

Retourne l'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle donné.

MaxValue

Retourne la valeur et l'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié.

Conversion des Enumérations

 

MethodDescription

Retourne la valeur de l'énumération ENUM_MA_METHOD sous forme de chaîne de caractères

PriceDescription

Retourne la valeur de l'énumération ENUM_APPLIED_PRICE sous forme de chaîne de caractères

VolumeDescription

Retourne la valeur de l'énumération ENUM_APPLIED_VOLUME sous forme de chaîne de caractères

Utilisation avec le graphique

 

AddToChart

Ajoute l'indicateur au graphique

DeleteFromChart

Enlève l'indicateur du graphique

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

