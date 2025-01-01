Compare

Confronta i dati su un elemento della lista con i dati di un altro elemento di un'altra lista.

virtual int Compare(

const CObject* node,

const int mode=0

) const

Parametri

node

[in] Puntatore ad un elemento della lista da confrontare

mode=0

[in] Variante di confronto

Valore di ritorno

0 - nel caso in cui gli elementi della lista sono uguali, -1 - se l'elemento della lista è inferiore all'elemento utilizzato per il confronto (nodo), 1 - se l'elemento della lista è maggiore del elemento utilizzato per il confronto (nodo).

Nota

Il metodo Compare() della classe CObject restituisce sempre 0 e non esegue alcuna azione. Se si desidera confrontare i dati in una classe derivata, dovrebbe essere attuato il metodo Compare(...) . Il parametro 'modalità' deve essere utilizzato in sede di attuazione del confronto multivariato.

Esempio: