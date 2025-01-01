DocumentazioneSezioni
Compare

Confronta i dati su un elemento della lista con i dati di un altro elemento di un'altra lista.

virtual int  Compare(
   const CObject*  node,     // elemento
   const int       mode=0    // variante
   ) const

Parametri

node

[in]  Puntatore ad un elemento della lista da confrontare

mode=0

[in]  Variante di confronto

Valore di ritorno

0 - nel caso in cui gli elementi della lista sono uguali, -1 - se l'elemento della lista è inferiore all'elemento utilizzato per il confronto (nodo), 1 - se l'elemento della lista è maggiore del elemento utilizzato per il confronto (nodo).

Nota

Il metodo Compare() della classe CObject restituisce sempre 0 e non esegue alcuna azione. Se si desidera confrontare i dati in una classe derivata, dovrebbe essere attuato il metodo Compare(...) . Il parametro 'modalità' deve essere utilizzato in sede di attuazione del confronto multivariato.

Esempio:

//--- esempio per CObject::Compare(...)
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CObject *object_first,*object_second;
   //---
   object_first=new CObject;
   if(object_first==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   object_second=new CObject;
   if(object_second==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      delete object_first;
      return;
     }
   //--- imposta interconnessione
   object_first.Next(object_second);
   object_second.Prev(object_first);
   //--- confronta oggetti
   int result=object_first.Compare(object_second);
   //--- elimina oggetti
   delete object_first;
   delete object_second;
  }