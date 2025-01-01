SearchGreat

Cerca un elemento con un valore superiore al valore del campione nell' array ordinato.

int SearchGreat(

CObject* element

) const

Parametri

element

[in] L'elemento camptione da cercare nell'array.

Valore di ritorno

La posizione dell'elemento trovato - successo; invece -1 se l'elemento non è stato trovato.

Esempio: