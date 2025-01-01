DocumentazioneSezioni
Cerca un elemento con un valore superiore al valore del campione nell' array ordinato.

int  SearchGreat(
   CObject*  element      // campione(sample)
   ) const

Parametri

element

[in] L'elemento camptione da cercare nell'array.

Valore di ritorno

La posizione dell'elemento trovato - successo; invece -1 se l'elemento non è stato trovato.

Esempio:

//--- esempio per CArrayObj::SearchGreat(CObject*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- aggiungi elementi dell'array
   //--- . . .
   //--- ordina elemento
   array.Sort();
   //--- crea campione(sample)
   CObject *sample=new CObject;
   if(sample==NULL)
     {
      printf("Errore creazione campione");
      delete array;
      return;
     }
   //--- imposta attributi campione
   //--- . . .
   //--- cerca elemento
   if(array.SearchGreat(sample)!=-1) printf("Elemento trovato");
   else                              printf("Elemento non trovato");
   //--- elimina array
   delete array;
  }