SearchGreat
Cerca un elemento con un valore superiore al valore del campione nell' array ordinato.
int SearchGreat(
Parametri
element
[in] L'elemento camptione da cercare nell'array.
Valore di ritorno
La posizione dell'elemento trovato - successo; invece -1 se l'elemento non è stato trovato.
Esempio:
//--- esempio per CArrayObj::SearchGreat(CObject*)