CiFrAMA

CiFrAMA è una classe destinata per l'utilizzo dell' indicatore tecnico Adaptive Frattale Moving Average.

Descrizione

Classe CiFrAMA prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Fractal Adaptive Moving Average.

Dichiarazione

   class CiFrAMA: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiFrAMA

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

MaPeriod

Restituisce il periodo di averaging

IndShift

Restituisce lo slittamento orizzontale

Applied

Restituisce il tipo di prezzo o l' handle da applicare

Create

 

Create

Crea l'indicatore

Accesso ai dati

 

Main

Restituisce i dati del buffer

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription