Totale

Ottiene il numero di elementi nell'array.

int  Total() const;

Valore di ritorno

Numero di elementi dell'array.

Esempio:

//--- esempio per CArray::Total()
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- controlla totale
   int total=array.Total();
   //--- usa array
   //--- ...
   //--- elimina array
   delete array;
  }