CiRVI è una classe destinata all' utilizzo dell'indicatore tecnico Relative Vigor Index.
Descrizione
La Classe CiRVI prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Relative Vigor Index.
Dichiarazione
class CiRVI: public CIndicator
Titolo
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CiRVI
I Metodi della Classe per Gruppi
Attributi
Restituisce il periodo di averaging
Metodo Create
|
Crea l'indicatore
Data Access Methods
|
Restituisce i dati buffer della linea principale
|
Restituisce i dati del buffer della linea signal
Input/output
|
virtual Type
Metodo di identificazione virtuale
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Metodi ereditati dalla classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription