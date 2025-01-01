DocumentazioneSezioni
CiRVI

CiRVI è una classe destinata all' utilizzo dell'indicatore tecnico Relative Vigor Index.

Descrizione

La Classe CiRVI prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Relative Vigor Index.

Dichiarazione

   class CiRVI: public CIndicator

Titolo

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiRVI

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

MaPeriod

Restituisce il periodo di averaging

Metodo Create

 

Create

Crea l'indicatore

Data Access Methods

 

Main

Restituisce i dati buffer della linea principale

Signal

Restituisce i dati del buffer della linea signal

Input/output

 

virtual Type

Metodo di identificazione virtuale

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Metodi ereditati dalla classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription