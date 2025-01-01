CiRVI

CiRVI è una classe destinata all' utilizzo dell'indicatore tecnico Relative Vigor Index.

Descrizione

La Classe CiRVI prevede la creazione, la configurazione e l'accesso ai dati dell'indicatore Relative Vigor Index.

Dichiarazione

class CiRVI: public CIndicator

Titolo

#include <Indicators\Oscilators.mqh>

Gerarchia di ereditarietà CObject CArray CArrayObj CSeries CIndicator CiRVI

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi MaPeriod Restituisce il periodo di averaging Metodo Create Create Crea l'indicatore Data Access Methods Main Restituisce i dati buffer della linea principale Signal Restituisce i dati del buffer della linea signal Input/output virtual Type Metodo di identificazione virtuale