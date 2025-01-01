MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayStep StepStepTotalAvailableMaxIsSortedSortModeClearSortSaveLoad Step Ottiene la grandezza dell' incremento dell'array . int Step() const Valore di ritorno Grandezza Incremento dell'array. Esempio: //--- esempio per CArray::Step() #include <Arrays\Array.mqh> //--- void OnStart() { CArray *array=new CArray; //--- if(array==NULL) { printf("Errore creazione oggetto"); return; } //--- ottiene lo step del ridimensionamento int step=array.Step(); //--- usa array //--- ... //--- elimina array delete array; } CArray Step