Step

Ottiene la grandezza dell' incremento dell'array .

int  Step() const

Valore di ritorno

Grandezza Incremento dell'array.

Esempio:

//--- esempio per CArray::Step()
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- ottiene lo step del ridimensionamento
   int step=array.Step();
   //--- usa array
   //--- ...
   //--- elimina array
   delete array;
  }