CIndicator sınıfı, MQL5 Standart Kütüphanesi içinde yer alan teknik göstergeler için bir temel sınıftır.

Açıklama

CIndicator sınıfı, soyundan gelen tüm sınıflar için MQL5 API teknik gösterge fonksiyonlarına kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CIndicator: public CSeries

Başlık

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

İlk nesil

CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

Handle

Göstergenin tanıtıcısını alır.

Status

Gösterge durumunu alır.

FullRelease

Gösterge tanıtıcısı için serbest bırakma bayrağı ayarlar.

Oluşturma

 

Create

Gösterge oluşturur

BufferResize

Yeni tampon boyutu ayarlar

Veri Erişim Yöntemleri

 

GetData

Gösterge tamponundan veri kopyalar

Veri Güncelleme Yöntemleri

 

Refresh

Gösterge verisini günceller

Min/Max değerlerini bulur

 

Minimum

Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki minimal elemanın indisini alır.

MinValue

Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki minimal elemanın indisini ve değerini alır.

Maximum

Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki maksimal elemanın indisini alır.

MaxValue

Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki maksimal elemanın indisini ve değerini alır.

Sayım Dönüşümü

 

MethodDescription

ENUM_MA_METHOD sayımının değerini dizgi şeklinde alır

PriceDescription

ENUM_APPLIED_PRICE sayımının değerini dizgi şeklinde alır

VolumeDescription

ENUM_APPLIED_VOLUME sayımının değerini dizgi şeklinde alır

Çizelge Çalışmaları

 

AddToChart

Göstergeyi çizelgeye ekler

DeleteFromChart

Göstergeyi çizelgeden siler

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Sınıftan türetilen yöntemler CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Türetilmiş sınıflar:

 