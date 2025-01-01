- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
CIndicator
CIndicator sınıfı, MQL5 Standart Kütüphanesi içinde yer alan teknik göstergeler için bir temel sınıftır.
Açıklama
CIndicator sınıfı, soyundan gelen tüm sınıflar için MQL5 API teknik gösterge fonksiyonlarına kolay erişim sağlar.
Bildirim
class CIndicator: public CSeries
Başlık
#include <Indicators\Indicator.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CIndicator
İlk nesil
CiAC, CiAD, CiADX, CiADXWilder, CiAlligator, CiAMA, CiAO, CiATR, CiBands, CiBearsPower, CiBullsPower, CiBWMFI, CiCCI, CiChaikin, CiCustom, CiDEMA, CiDeMarker, CiEnvelopes, CiForce, CiFractals, CiFrAMA, CiGator, CiIchimoku, CiMA, CiMACD, CiMFI, CiMomentum, CiOBV, CiOsMA, CiRSI, CiRVI, CiSAR, CiStdDev, CiStochastic, CiTEMA, CiTriX, CiVIDyA, CiVolumes, CiWPR
Sınıf Yöntemleri
Özellikler
Göstergenin tanıtıcısını alır.
Gösterge durumunu alır.
Gösterge tanıtıcısı için serbest bırakma bayrağı ayarlar.
Oluşturma
Gösterge oluşturur
Yeni tampon boyutu ayarlar
Veri Erişim Yöntemleri
Gösterge tamponundan veri kopyalar
Veri Güncelleme Yöntemleri
Gösterge verisini günceller
Min/Max değerlerini bulur
Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki minimal elemanın indisini alır.
Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki minimal elemanın indisini ve değerini alır.
Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki maksimal elemanın indisini alır.
Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki maksimal elemanın indisini ve değerini alır.
Sayım Dönüşümü
ENUM_MA_METHOD sayımının değerini dizgi şeklinde alır
ENUM_APPLIED_PRICE sayımının değerini dizgi şeklinde alır
ENUM_APPLIED_VOLUME sayımının değerini dizgi şeklinde alır
Çizelge Çalışmaları
Göstergeyi çizelgeye ekler
Göstergeyi çizelgeden siler
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
|
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Türetilmiş sınıflar:
- CiAC
- CiAD
- CiADX
- CiADXWilder
- CiAlligator
- CiAMA
- CiAO
- CiATR
- CiBands
- CiBearsPower
- CiBullsPower
- CiBWMFI
- CiCCI
- CiChaikin
- CiDEMA
- CiDeMarker
- CiEnvelopes
- CiForce
- CiFractals
- CiFrAMA
- CiGator
- CiIchimoku
- CiMA
- CiMACD
- CiMFI
- CiMomentum
- CiOBV
- CiOsMA
- CiRSI
- CiRVI
- CiSAR
- CiStdDev
- CiStochastic
- CiTEMA
- CiTriX
- CiVIDyA
- CiVolumes
- CiWPR